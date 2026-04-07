Dugovječni Srbin vraća se u oktagon: Tko je ‘Cyborg 2’ koji stiže u Ljubljanu zaključiti trilogiju?

Dušan “Cyborg 2” Džakić jedan je od najdugovječnijih boraca regionalne MMA scene, s profesionalnom karijerom koja traje gotovo dva desetljeća. Tijekom tog razdoblja nastupao je u nizu organizacija i ostvario značajan broj mečeva, uz česte oscilacije u rezultatima.

Rođen je 17. siječnja 1987. u Beogradu, a borilačku karijeru započeo je kroz kickboks, gdje je ostvario 16 pobjeda u 22 nastupa. U profesionalni MMA ušao je 2005. godine. Tijekom karijere profilirao se kao borac sklon ofenzivnom pristupu, što je rezultiralo velikim brojem završnica, ali i porazima. Njegov profesionalni omjer iznosi 23 pobjede i 14 poraza.

Izvan sporta bio je prisutan u javnosti kroz medijske nastupe u kojima je govorio o privatnim okolnostima, uključujući i kasniju životnu promjenu povezanu s religijom, što je utjecalo na njegov javni imidž.

Razdoblje od 2013. do 2016. obilježile su ozljede, među kojima se ističe ozljeda oka na turniru MMAA Arena 3, koja je zahtijevala medicinsku intervenciju i dodatne pretrage. Unatoč preporukama liječnika, nastavio je s natjecanjima. Godine 2016. nastupio je na priredbi MFC 4 u Podgorici, gdje je pobijedio Slađana Dragišića.

Nakon pobjede protiv Danijela Aranđelovića u Štark Areni 2018. godine, objavio je povlačenje iz profesionalnog sporta. Nakon petogodišnje pauze vratio se natjecanjima 2024. godine na priredbi FNC 17 u Beogradu, gdje je poražen od Francisca Barrija jednoglasnom odlukom sudaca. Uslijedio je nastup na FNC 23, gdje je izgubio od Stanislava Krofaka nokautom u prvoj rundi.

Prema najavama, sljedeći nastup očekuje ga na priredbi FNC 29, koja će se održati 11. travnja 2026. u Areni Stožice. Protivnik će mu biti Bojan Kosednar, s kojim ima dugogodišnje rivalstvo.

Njihov prvi međusobni susret održan je 2015. godine i tada je Džakić pobijedio. Godinu dana kasnije Kosednar je slavio u revanšu. Treći dvoboj trebao bi odlučiti konačan omjer u tom rivalstvu.

Džakić se i dalje natječe unatoč dugoj karijeri i ozljedama koje su je obilježile. Predstojeći meč predstavlja nastavak njegove profesionalne aktivnosti te završetak jednog od dugotrajnijih rivalstava na regionalnoj MMA sceni.

