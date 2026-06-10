Miljenik navijača se vratio na klupu bosanskohercegovačkog velikana

Zoran Zekić ponovno je preuzeo voditi momčad Sarajeva, službeno su potvrdili iz kluba čime su se potvrdili medijski navodi o njegovu povratku u nogometnu Premijer ligu BiH.

Zekić je potpisao ugovor do 31. svibnja 2027. godine, a dolazi nakon što se klub razišao s hrvatskim trenerom Mariom Cvitanovićem.

U svom prethodnom mandatu (2024–2025.) vodio je Sarajevo u 48 utakmica, ostvario 25 pobjeda, osvojio Kup BiH i zabilježio gol‑razliku 86-46. Stručni stožer čine još Želimir Mešnjak, Luka Šarlija, Adi Adilović, Domagoj Malovan, Emir Muratović i Admir Kozlić.

Kako su priopćili iz FK Sarajeva, povratak Zorana Zekića predstavlja nastavak zajedničke priče koja je ostala nedovršena, a njegovo poznavanje kluba i povezanost s navijačima bit će važan temelj za izazove koji su pred ekipom u godinama koje dolaze.