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Miljenik navijača se vratio na klupu bosanskohercegovačkog velikana

Miljenik navijača se vratio na klupu bosanskohercegovačkog velikana
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Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Zekić je potpisao ugovor do 31. svibnja 2027. godine, a dolazi nakon što se klub razišao s hrvatskim trenerom Mariom Cvitanovićem.

10.6.2026.
10:10
Hina
Armin Durgut/PIXSELL
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Zoran Zekić ponovno je preuzeo voditi momčad Sarajeva, službeno su potvrdili iz kluba čime su se potvrdili medijski navodi o njegovu povratku u nogometnu Premijer ligu BiH.

Zekić je potpisao ugovor do 31. svibnja 2027. godine, a dolazi nakon što se klub razišao s hrvatskim trenerom Mariom Cvitanovićem.

U svom prethodnom mandatu (2024–2025.) vodio je Sarajevo u 48 utakmica, ostvario 25 pobjeda, osvojio Kup BiH i zabilježio gol‑razliku 86-46. Stručni stožer čine još Želimir Mešnjak, Luka Šarlija, Adi Adilović, Domagoj Malovan, Emir Muratović i Admir Kozlić.

Kako su priopćili iz FK Sarajeva, povratak Zorana Zekića predstavlja nastavak zajedničke priče koja je ostala nedovršena, a njegovo poznavanje kluba i povezanost s navijačima bit će važan temelj za izazove koji su pred ekipom u godinama koje dolaze.

Zoran ZekićFk Sarajevo
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