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PREVEZENI U BOLNICE /

Mladić u kući kod Bosiljeva aktivirao eksplozivnu napravu! Ozlijedio sebe i još dvoje

Mladić u kući kod Bosiljeva aktivirao eksplozivnu napravu! Ozlijedio sebe i još dvoje
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Foto: Net.hr

Na mjestu događaja bit će proveden očevid te slijedi daljnje kriminalističko istraživanje

3.8.2026.
21:05
Net.hr
Net.hr
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U ponedjeljak oko 17.45 sati na području općine Bosiljevo, prema do sada prikupljenim saznanjima, 20-godišnjak je u kući aktivirao nepoznatu eksplozivnu napravu te je tom prilikom ozlijeđen kao i još dvije muške osobe koji su potom prevezeni u zdravstvene ustanove, javlja PU karlovačka

"Na mjestu događaja bit će proveden očevid te slijedi daljnje kriminalističko istraživanje", navodi policija.

Eksplozivna NapravaBombaBosiljevo
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