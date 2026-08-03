Mladić u kući kod Bosiljeva aktivirao eksplozivnu napravu! Ozlijedio sebe i još dvoje

U ponedjeljak oko 17.45 sati na području općine Bosiljevo, prema do sada prikupljenim saznanjima, 20-godišnjak je u kući aktivirao nepoznatu eksplozivnu napravu te je tom prilikom ozlijeđen kao i još dvije muške osobe koji su potom prevezeni u zdravstvene ustanove, javlja PU karlovačka

"Na mjestu događaja bit će proveden očevid te slijedi daljnje kriminalističko istraživanje", navodi policija.