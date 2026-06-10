NEM još jednom pokazao zašto je ključni medijski događaj u regiji, Barnett: 'Lokalno pobjeđuje'
Keynote sesije sa Samom Barnettom i Jensom Richterom, industrijski paneli o hibridnoj distribuciji televizijskog sadržaja i dinamici CEE tržišta, kao i ekskluzivne projekcije kompanija The Walt Disney Company, ITV Studios, Audiovisual from Spain i Paramount Global Content Distribution obilježili su drugi dan događanja
Od strateških razgovora o budućnosti televizije i distribucije sadržaja do ekskluzivnih projekcija i večernjeg networking programa, drugi dan još je jedanput potvrdio zašto je NEM Dubrovnik 2026 ključni TV industrijski događaj u CEE regiji.
Jutro je započelo networking druženjem tijekom Coffee Time programa powered by Istanbul Chamber of Commerce dok su se sastanci nastavili tijekom cijelog dana u sklopu marketa, u zonama Sunset, Mare i Adriatic.
Prvi događaj dana bio je panel The Leader’s Decision Making: Intuition vs. Strategy koji je moderirala Maria Valenzuela. Rasprava se fokusirala na način na koji vodeći ljudi industrije pronalaze ravnotežu između strategija temeljenih na podacima te intuicije i iskustva u poslovnom okruženju koje se brzo mijenja.
Svoja razmišljanja i iskustva podijelili su Avi Armoza, Natalija Gorščak, Henrik Schneider, Stella Litou, Arnaud Verlhac i Bartosz Witak.
Uspjeh lokalnog sadržaja na globalnom tržištu
Nakon toga uslijedila je keynote sesija How Local Content Wins in a Global Market and What Makes CEE Region Special sa Samom Barnettom, glavnim izvršnim direktorom kompanije CME, koji je govorio o tome kako lokalni sadržaj nastavlja ostvarivati uspjeh na globalnom tržištu te što CEE regiju čini jedinstvenom.
"Lokalno pobjeđuje. To je zaključak kojem se stalno vraćam nakon dva dana provedena na NEM-u. Publika u našem dijelu svijeta želi priče ukorijenjene u vlastitoj kulturi, vlastitoj povijesti i vlastitom trenutku, a to je jedina stvar koju nijedan globalni konkurent ne može proizvesti ili kupiti.
U CME-ju već trideset godina gradimo upravo to: sadržaj koji poznaje svoju publiku, redakcije kojima ljudi zaista vjeruju, a sada i tehnologiju koja nam omogućuje da to radimo u opsegu i kvaliteti koji mijenjaju pravila igre. Razgovori na NEM-u ove su godine bili oštriji nego ikada.
Ova industrija zna da se nalazi u prijelomnom trenutku, a ljudi u ovoj prostoriji bit će ti koji će odrediti kako će se sve razvijati", izjavio je Sam Barnett.