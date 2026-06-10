NEM još jednom pokazao zašto je ključni medijski događaj u regiji, Barnett: 'Lokalno pobjeđuje'

Od strateških razgovora o budućnosti televizije i distribucije sadržaja do ekskluzivnih projekcija i večernjeg networking programa, drugi dan još je jedanput potvrdio zašto je NEM Dubrovnik 2026 ključni TV industrijski događaj u CEE regiji.

Jutro je započelo networking druženjem tijekom Coffee Time programa powered by Istanbul Chamber of Commerce dok su se sastanci nastavili tijekom cijelog dana u sklopu marketa, u zonama Sunset, Mare i Adriatic.

Foto: NEM

Prvi događaj dana bio je panel The Leader’s Decision Making: Intuition vs. Strategy koji je moderirala Maria Valenzuela. Rasprava se fokusirala na način na koji vodeći ljudi industrije pronalaze ravnotežu između strategija temeljenih na podacima te intuicije i iskustva u poslovnom okruženju koje se brzo mijenja.

Foto: NEM

Svoja razmišljanja i iskustva podijelili su Avi Armoza, Natalija Gorščak, Henrik Schneider, Stella Litou, Arnaud Verlhac i Bartosz Witak.

Foto: NEM

Foto: NEM

Uspjeh lokalnog sadržaja na globalnom tržištu

Nakon toga uslijedila je keynote sesija How Local Content Wins in a Global Market and What Makes CEE Region Special sa Samom Barnettom, glavnim izvršnim direktorom kompanije CME, koji je govorio o tome kako lokalni sadržaj nastavlja ostvarivati uspjeh na globalnom tržištu te što CEE regiju čini jedinstvenom.

Foto: NEM

"Lokalno pobjeđuje. To je zaključak kojem se stalno vraćam nakon dva dana provedena na NEM-u. Publika u našem dijelu svijeta želi priče ukorijenjene u vlastitoj kulturi, vlastitoj povijesti i vlastitom trenutku, a to je jedina stvar koju nijedan globalni konkurent ne može proizvesti ili kupiti.

U CME-ju već trideset godina gradimo upravo to: sadržaj koji poznaje svoju publiku, redakcije kojima ljudi zaista vjeruju, a sada i tehnologiju koja nam omogućuje da to radimo u opsegu i kvaliteti koji mijenjaju pravila igre. Razgovori na NEM-u ove su godine bili oštriji nego ikada.

Ova industrija zna da se nalazi u prijelomnom trenutku, a ljudi u ovoj prostoriji bit će ti koji će odrediti kako će se sve razvijati", izjavio je Sam Barnett.