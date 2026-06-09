Stella Litou na NEM-u 2026: 'Širimo granice uz Voyo, a lokalni sadržaj ostaje središte našeg poslovanja'

Stella Litou, glavna izvršna direktorica (CEO) RTL-a Hrvatska i Pro Plusa Slovenija, sudjeluje na najvećem poslovnom događaju televizijske i medijske industrije u srednjoj i istočnoj Europi, NEM Dubrovnik 2026, na kojem je govorila o budućnosti medijske industrije.

Foto: NEM Dubrovnik 2026

Na panelu pod nazivom "Donošenje odluka lidera: Intuicija ili strategija?" govorila je o pristupu koji se primjenjuje na RTL-u i na Pro Plus televiziji pa je na pitanje o tome što je najveći izazov u pogledu rasta u medijskoj industriji prvo odgovorila protupitanjem: "Ovisi o tome što podrazumijevamo pod izazovom. Ako govorimo o najvećem izazovu kada je riječ o rastu, ja ga zapravo vidim kao priliku za širenje poslovanja."

Nastavila je da se u kompaniji neprestano traže načini kako bi se proširio prostor u kojem se djeluje.

"Kada ste velika riba u relativno malom ribnjaku, prirodno je da tražite prilike izvan njega. Upravo to radimo i s platformom Voyo, šireći svoj doseg i stvarajući veći prostor u kojem možemo nastaviti rasti", naglasila je.

Foto: NEM Dubrovnik 2026

Na panelu na kojem je bila sugovornica govorila je o podacima u industriji i o tome kako se oni koriste.

"Podaci nisu novost u našoj industriji i oduvijek su bili naš najvažniji pokazatelj. Svako jutro pogledate rezultate i kroz brojke odmah vidite kako ste poslovali. Ono što se promijenilo jest količina i raznolikost podataka kojima danas raspolažemo zahvaljujući različitim platformama. Kroz izravan odnos s krajnjim korisnicima (B2C) možemo prikupiti mnogo više informacija nego prije, a upravo nam to omogućuje da bolje oblikujemo sadržaj i publici ponudimo ono što doista želi gledati", naglasila je Stella Litou.

Osvrnula se i na sadržaj te naglasila kako je važan lokalni sadržaj. Pojasnila je:

"Sretni smo što poslujemo na tržištima na kojima su lokalni sadržaj, lokalni jezik i lokalna kultura u samom središtu onoga čime se bavimo. Mi smo lokalna medijska kuća i stvaranje lokalnog sadržaja naša je svrha. Ovdje smo kako bismo stvarali lokalne priče koje ljudi vole gledati i dijeliti s drugima.

To se može postići jedino kroz lokalne narative i lokalni sadržaj, bilo da je riječ o igranim serijama, zabavnim emisijama ili, što je možda i najvažnije, našem informativnom programu."

Okrenula je pogled i unaprijed te prognozirala kamo ide RTL. Ako se gleda snaga videosadržaja, navela je da ona uopće nije u krizi.

"Premium videosadržaj na velikom ekranu upravo je ono na što želimo biti usmjereni, a pritom pronalazimo različite načine monetizacije i ulaska u nove tržišne segmente. Digitalno oglašavanje postajat će nam sve važnije. Iako linearno televizijsko oglašavanje i dalje ostaje temelj našeg poslovanja i naš osnovni izvor prihoda, budući rast nastojat ćemo ostvariti osvajanjem većeg udjela u digitalnim oglašivačkim budžetima."