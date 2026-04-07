Posljednji ples pred domaćom publikom: Tko je legenardni ‘Želva’ koji želi okruniti trilogiju?

Bojan Kosednar, poznat pod nadimkom “Želva”, jedno je od najprepoznatljivijih imena regionalne MMA scene. Slovenski borac već gotovo dva desetljeća prisutan je u sportu, a u travnju 2026. godine očekuje ga borba koja će zaokružiti njegovu dugogodišnju karijeru. Pred domaćom publikom u Areni Stožice nastupit će protiv starog rivala Dušana Džakića u trećem međusobnom okršaju.

Kosednar je rođen 20. srpnja 1983. u Ljubljani i spada među pionire mješovitih borilačkih vještina u Sloveniji. Profesionalnu karijeru započeo je 2007. godine, u razdoblju kada je MMA u regiji tek dobivao na značaju. Tijekom godina nastupao je u organizacijama poput WFC-a (World Freefight Challenge-a), FFC-a (Final Fight Championshipa) i Brave CF-a, koje su imale važnu ulogu u razvoju regionalne scene.

U karijeri je odradio više od 30 profesionalnih borbi, uz omjer od približno 13 pobjeda i 16 poraza. Poznat je po agresivnom stilu i borbama koje su rijetko završavale odlukom sudaca. Tijekom karijere dijelio je kavez s borcima poput Antuna Račića, Vase Bakočevića i Nikole Joksovića, a borio se i protiv međunarodno poznatih imena kao što su Paul Daley i Marcin Held.

Njegova karijera nije bila lišena kontroverzi. Kao pripadnik navijačke skupine Green Dragons, povezane s ljubljanskom Olimpijom, te zbog pravnih problema zbog kojih je boravio u zatvoru od 2013. do 2015., Kosednar je izvan sporta imao turbulentno razdoblje. Okušao se i u boksu bez rukavica pod okriljem organizacije BKFC, čime je dodatno proširio svoj borilački put.

Borba protiv Džakića, zakazana za 11. travnja 2026. na priredbi FNC 29, predstavlja završno poglavlje njihovog rivalstva koje traje više od deset godina. Prvi susret održan je 2015. na FFC-u 20 u Zagrebu, kada je Džakić slavio tehničkim nokautom nakon liječničke intervencije. Već godinu dana kasnije Kosednar je uzvratio, nokautiravši Džakića u prvoj rundi. Treća borba odlučit će konačan omjer i zaključiti njihovu priču.

Uoči ovog meča, Kosednar iza sebe ima i nedavne nastupe u FNC-u. U studenom 2024. poražen je od Francisca Barrija, dok je prethodno upisao pobjedu protiv Aleksandra Jankovića tehničkim nokautom.

Iako su obojica boraca u kasnijoj fazi karijere, njihov međusobni dvoboj ima težinu zbog dugog rivalstva i činjenice da će se održati pred domaćom publikom. Za Kosednara to ujedno predstavlja priliku da karijeru zaključi u Ljubljani, dok će ishod borbe odrediti konačni epilog jednog od dugotrajnijih regionalnih MMA rivalstava.

