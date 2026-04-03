Poznati sportaš 'pao' pijan za volanom, našli mu tablete u džepu, procurila snimka

Tiger Woods, legendarni američki golfer, trebao je ovog ljeta predvoditi američku momčad na Ryder Cupu, ali njegovi planovi ponovno su poremećeni nakon incidenta koji je završio uhićenjem. Novi snimci s mjesta događaja pokazuju Woodsove poteze u trenutku kad su ga policajci testirali nakon sudara pod utjecajem alkohola u Floridi.

Prema izvještajima, Woods je u petak izgubio kontrolu nad svojim SUV-om dok je pokušavao pretjecati vozilo pri velikoj brzini. Policija je u njegovim džepovima pronašla dvije tablete opioida, a legendarni sportaš suočen je s nizom optužbi, uključujući vožnju pod utjecajem alkohola.

U šokantnom isječku koji je izašao u javnost u četvrtak, Woods se čuje kako policiji govori da je nakon nesreće razgovarao s bivšim predsjednikom Donaldom Trumpom. Snimka dalje pokazuje 50-godišnjaka kako prolazi kroz niz testova na mjestu događaja. Kad ga policajci pitaju koliko je pio, Woods odgovara: “Ništa.” Na pitanje uzima li lijekove, odgovara: “Par, da,” te navodi da ih je sve uzeo tog jutra.

Policajci su ga zatim testirali kroz standardne vježbe ravnoteže i koordinacije, uključujući praćenje ruke koja se pomiče ispred lica i dodirivanje vrha nosa bez pomicanja glave. Woods je dodatno optužen za nehajnu vožnju koja je rezultirala sudarom, za što je propisana novčana kazna od 163 dolara, kao i za oštećenje imovine i odbijanje podvrgavanja zakonskom testu.

Golf legenda se izjasnila da nije kriv, a ročište je zakazano za 5. svibnja. Ovo je četvrti put da je Woods uključen u prometnu nesreću od 2009. godine.

Prije incidenta, spekuliralo se hoće li Woods nastupiti na Mastersu, turniru koji je osvojio pet puta, ali sada je njegov nastup pod velikim upitnikom.

POGELDAJTE VIDEO: Legendarni Želva pred spektakl u njegovom gradu: 'Stižu i ultrasi Olimpije u pomoć'