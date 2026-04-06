FNC se vraća u Ljubljanu: Domaći junak napada pojas prvaka protiv Cro Copovog učenika

Vodeća regionalna MMA promocija, Fight Nation Championship, nastavlja svoju europsku ekspanziju i nakon spektakularnih događaja u Münchenu i rasprodanog borilišta u Slavonskom Brodu, ponovno dolazi na mjesto gdje emocije redovito eksplodiraju.

Arena Stožice u Ljubljani bit će domaćin FNC 29 priredbe u subotu, 11. travnja 2026. godine, a slovenska i regionalna publika s nestrpljenjem iščekuje noć ispunjenu adrenalinom, vrhunskim borbama i okršajem za titulu prvaka.

FNC 29 na rasporedu je za subotu 11. travnja. Tekstualni prijenos pratite na portalu Net.hr, dok prijenos uživo možete pratiti na platformi VOYO.

FNC se vraća u slovensku prijestolnicu s najjačim programom do sada, potvrđujući svoj status promocije koja ne usporava, već konstantno podiže ljestvicu kvalitete. Glavna borba večeri donosi sraz dvojice najboljih poluteškaša regije, dok ostatak programa nudi savršen spoj regionalnih rivalstava, iskusnih veterana i boraca čija imena tek dolaze u prvi plan.

Sudar titana u borbi za pojas poluteške kategorije

Ulog u glavnoj borbi večeri ne može biti veći - pojas prvaka FNC-a u poluteškoj kategoriji. U obranu naslova stiže aktualni prvak i jedan od najdominantnijih boraca u regiji, Hrvat Matej Batinić. S impresivnim nizom od pet uzastopnih pobjeda, Batinić je borac čija se forma brusi pod budnim okom legendarnog Mirka "Cro Copa" Filipovića. Njegova smirenost, taktička zrelost i šampionski mentalitet bit će na najvećem ispitu do sada.

S druge strane oktogona stajat će čovjek zbog kojeg će cijela Arena Stožice biti na nogama. Domaći favorit, Jakob "Gorilla" Nedoh, vraća se u FNC kavez u potrazi za najvećom pobjedom karijere. Nedoh je pobjednik prestižnog europskog PFL turnira, borac eksplozivne snage koji je svoje vještine dokazao na međunarodnoj sceni. Sada, pred svojom publikom, ima priliku osvojiti najvrjedniji pojas u regiji i potvrditi status zvijezde. Ovaj dvoboj nije samo borba za titulu, već i sudar stilova i mentaliteta koji obećava vatromet od prve do posljednje sekunde.

Program koji jamči spektakl

Osim borbe za naslov prvaka, FNC je za ljubljansku publiku pripremio program ispunjen vrhunskim regionalnim i europskim borcima. Svaki meč na glavnom dijelu programa nosi posebnu težinu i priču, a fanove očekuje ukupno deset MMA borbi i jedan kickboxing okršaj.

U sunaslovnoj borbi večeri, u perolakoj kategoriji, snage će odmjeriti Ivan Sičaja i Eduard Kexel, dok će se u velter kategoriji sučeliti Rok Krušič i Poljak Bartosz Wójcikiewicz. Posebnu pozornost privlači i teškaški okršaj između poljskog veterana Michala Andryszaka i Valdrina Istrefija, dvoboja koji gotovo sigurno neće dočekati sudačku odluku. Ništa manje uzbudljivo neće biti ni u okršajima između Tomislava Sičaje i Arkadiusza Palkowskog te Andresa Ramosa i Bartlomieja Gladkowicza.

Povratak legende

Jedan od najiščekivanijih mečeva za domaću publiku bit će povratak slovenske MMA legende, Bojana "Želve" Kosednara. Iskusni veteran ponovno ulazi u FNC-ov kavez, a protivnik će mu biti Dušan Džakić, borac poznat po beskompromisnom stilu. Ovaj dvoboj veterana zasigurno će probuditi nostalgiju kod starijih fanova, ali i pokazati mlađima što znači ostaviti srce u borilištu. Kao svojevrsni odmak od MMA pravila, publika u Stožicama imat će priliku uživati i u jednom kickboxing meču, u kojem će se sučeliti Denis Porčić i Bugarin Jivko Stoimenov.

Povratak u Stožice

Dolazak FNC-a u Ljubljanu nastavak je strateškog širenja organizacije koja je u kratkom roku postala apsolutni lider u jugoistočnoj Europi. Nakon uspješnih priredbi u Sloveniji poput FNC 15 i FNC 22, povratak u najveću dvoranu, Arenu Stožice, logičan je korak. Spektakl u münchenskoj Audi Dome Areni pokazao je da je FNC spreman za europsku elitu, a potpuno rasprodana dvorana u Slavonskom Brodu potvrdila je nevjerojatnu snagu i odanost domaće publike. Ljubljana je sljedeće poglavlje u priči o uspjehu, a organizatori najavljuju produkciju na svjetskoj razini. Svi mečevi bit će dostupni za gledanje putem službene streaming platforme FNC.tv te na platformi Voyo.

Mlade nade traže svoju priliku

Kao i uvijek, FNC daje priliku i mladim, perspektivnim borcima da pokažu svoj talent na velikoj pozornici. Uvodni dio programa donosi nekoliko iznimno zanimljivih okršaja. Posebno se ističe dvoboj velteraša između Antonija Budimira i Andrije Stankovića. Stanković je borac koji trenira u prestižnom američkom kampu Kill Cliff na Floridi, poznatom po suradnji s nekim od najvećih svjetskih zvijezda, što njegov nastup čini dodatno intrigantnim. Publika će također moći pratiti okršaje između Vuka Lekića i Saše Klinca te Aleksandra Drabince i Milana Kadleca.

Sve upućuje na to da će 11. travnja Arena Stožice biti epicentar borilačkih sportova u Europi. Spoj borbe za titulu, regionalnih rivalstava i nastupa legendi garantira večer koja će se dugo pamtiti i koja će još jednom potvrditi zašto je FNC promocija čiji se svaki idući korak prati s velikim zanimanjem.

