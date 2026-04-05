FNC predstavio novu atrakciju! Bio je NFL zvijezda i borio se u UFC-u: 'Dolazim biti prvak'

U iščekivanju velike FNC 29 priredbe koja se 11. travnja održava u Ljubljani, iz najveće regionalne MMA organizacije stigla je neočekivana vijest.

Organizaciji se pridružio Greg Hardy, bivši UFC borac i poznato ime ljubiteljima slobodne borbe.

"Hej, službeno je", rekao je Hardy u videu koji je FNC objavio na Instagramu te pokazao na potpis ugovora s FNC-om.

"Ja sam Greg Hardy iz Amerike, Dalasa Texasa. Borio sam se u UFC-u i diljem svijeta, a sada stižem u FNC. Jako sam uzbuđen što sam dio najviše rastuće organizacije s jako puno fantastičnih boraca. Bit će puno nokauta, a ja dolazim biti FNC prvak. Od prve pobjede ću samo nastaviti pobjeđivati dok ne dođem do vrha."

Hardy je bivši NFL igrač koji je nastupao za Carolina Pantherse i Dallas Cowboyse, a nakon završetka NFL karijere posvetio se slobodnoj borbi. U profesionalce je ušao nakon tri amaterske pobjede. Tijekom 2018. dvaput je nastupio na Dana White's Contender Seriesu, gdje je tehničkim nokautima svladao Austena Lanea i Tebarisa Gordona. Iste godine nokautirao je i Rasheema Jonesa, što mu je osiguralo ugovor s UFC-om.

Njegov put u UFC-u bio je turbulentan. Debitirao je porazom od Allena Crowdera diskvalifikacijom zbog nedopuštenog udarca koljenom. Uslijedile su pobjede tehničkim nokautom protiv Dmitrija Smoljakova i Juana Adamsa, no pobjeda protiv Bena Sosolija poništena je jer je između rundi koristio inhalator.

Krajem 2019. u Moskvi je izgubio od Aleksandra Volkova sudačkom odlukom. Nakon toga je pobijedio Yorgana de Castra i Mauricea Greenea, ali je UFC karijeru zaključio nizom od tri poraza prekidom od Marcina Tybure, Taija Tuivase i Sergeja Spivaka.

Nakon odlaska iz UFC-a, Hardy se okušao u drugim disciplinama. Upisao je tri pobjede u profesionalnom boksu, ali i težak poraz nokautom od Josha Watsona u boksu bez rukavica pod okriljem BKFC-a. U MMA se vratio početkom 2026. godine pobjedom protiv Philipa Latua.

