Mirko Filipović se vraća u oktagon? Prvi čovjek FNC-a otkrio postoji li šansa

Dražen Forgač, jedan od najpoznatijih promotora borilačkih sportova u regiji, gostovao je u emisiji 45 minuta s Nejcom Vidmarom na slovenskom Arena Sportu, gdje je otvoreno govorio o svojoj borilačkoj karijeri, putu od sportaša do promotora te predstojećoj FNC priredbi koja će se 11. travnja održati u Ljubljani.

Nezaobilazna tema razgovora bio je potencijalni povratak Mirka Filipovića, legendarnog Cro Copa, u oktogon. Forgač je istaknuo kako postoji mogućnost da Filipović ponovno nastupi u FNC-u, i to u ozbiljnom, a ne rekreativnom meču.

“Mirko je zaslužan što sam se vratio i počeo s MMA-om, a posljedično i što danas postoji FNC. Da se tada nisam vratio, moj bi život otišao u potpuno drugom smjeru,” rekao je Forgač, prisjetivši se ključnog trenutka iz 2001. godine kada je Cro Cop nokautirao Fujitu koljenom u glavu.

Promotor je naglasio koliko mu znači podrška legendarnog borca, s kojim dijeli dugogodišnje prijateljstvo i zajedničke treninge.

“On podržava samo projekte u koje iskreno vjeruje. Ako smatra da nešto nije na razini, neće se time baviti. Njemu svakodnevno dolaze ljudi s idejama, ali on ih podržava samo ako vidi stvarnu vrijednost. To je iz srca, nema tu nikakvih plaćanja ili kompromisa.”

Govoreći o budućnosti FNC-a, Forgač je najavio veliki događaj u Areni Zagreb 12. rujna, gdje bi se Cro Cop i drugi poznati borci mogli ponovno pojaviti, iako još nije poznato u kojim ulogama. Posebno je zaintrigirala javnost mogućnost Filipovićeva povratka u borilački oktogon.

“Postoji mogućnost, to mogu potvrditi. Naravno da bi nam to bilo u interesu, ali konačna odluka je na njemu. Ako se to dogodi, neće biti riječ o revijalnoj borbi, nego o ozbiljnom meču,” poručio je Forgač.

Uz Cro Copa, razgovor je obuhvatio i druge istaknute MMA borce poput Stipe Miočića, kojem Forgač također odaje veliki respekt, ali ističe da je upravo Filipović bio ključna figura u njegovoj odluci da se vrati borilačkom sportu.

