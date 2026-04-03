Ivica Tucak nezadovoljan gustim rasporedom: 'Ne znam kome je to palo na pamet'

Prvi put nakon siječnja i Europskog prvenstva, hrvatska vaterpolska reprezentacija ponovno je na okupu. Izabranici Ivice Tucka putuju u Grčku, gdje ih čeka kvalifikacijski turnir Svjetskog kupa. Na popisu ima dosta novih lica, a među okupljenima bio je i Maro Miljanić.

Hrvatski vaterpolisti spremni su za pun gas. Jer od ponedjeljka ih čeka strašan ritam.

U kvalifikacijama za završni turnir Svjetskog kupa, koji je na rasporedu u srpnju, Barakude će idućeg tjedna odigrati čak šest utakmica u sedam dana.

Ivica Tucak, izbornik vaterpolske reprezentacije:

„Ne znam kome je pala napamet ta formula da se u 7 dana odigra 6 utakmica jedna za drugom, ali što je tu je. Kako nama tako i drugima.“

Hrvatska putuje u Grčku u dosta pomlađenom sastavu. Od 16 igrača na popisu, polovica ima manje od 25 godina, što donosi novu energiju, ali i izazove pred izbornikom.

Vlaho Pavlić, vaterpolski reprezentativac:

„Mi smo svi mlađi, motivirani i sve. Stariji nas guraju i pomažu nam kad nam nešto zapne i kad nam ne ide. Onda uvijek stariji nam tu pomognu i to uopće nije upitno, tako da mi je stvarno lijepo. Primili su nas baš ono top.“

Za Svjetsko prvenstvo koje je na rasporedu iduće godine, Hrvatska bi mogla dobiti veliko pojačanje. Vaterpolski savez radi na registraciji Australca Lukea Pavillarda, 30-godišnjeg igrača talijanskog giganta Pro Recca, čija je majka iz Osijeka.

Marko Bijač, kapetan vaterpolske reprezentacije:

„Može nam naravno donijeti tu jednu ubojitost i opasnost. Lijeva ruka, izvrstan šuter i sigurno da će i njemu trebati dati vremena jer dolazi u jednu novu sredinu.“

Što se tiče hrvatskih klubova, većina ih je igrala u drugom najjačem natjecanju – Euro Cupu. Najuspješniji je trenutačno Jadran, koji je izborio plasman na Final 4, dok je šibenski Solaris ispao u grupnoj fazi, a dubrovački Jug eliminiran odmah u osmini finala. U Ligi prvaka, zagrebačka Mladost prošla je prvu fazu, ali su im šanse za prolazak u polufinale minimalne.

Ivica Tucak:

„Naravno da može bolje, ako ima puno više novaca. Nažalost ih nema u hrvatskom sportu. Ponavljam, takvo je stanje i u rukometu i u košarci i u nogometu – o ekipnim sportovima pričam – i u odbojci. Bilo bi bolje da je drugačije. Samim time bi imali veći broj utakmica, ali tako je kako je.“

Na ruku hrvatskom vaterpolu ne ide ni činjenica da momčad nije osvojila medalju na posljednja tri velika natjecanja. Upravo zato su očekivanja od ovogodišnjeg Svjetskog kupa velika, no zbog pomlađenog sastava pred izbornikom Tuckom put do vrha bit će izazovan.