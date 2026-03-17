FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
LEGENDA DVA SPORTA

Tužna vijest: Otišao otac jednog od najvećih hrvatskih vaterpolista

Tužna vijest: Otišao otac jednog od najvećih hrvatskih vaterpolista
×
Foto: Robert Anic/PIXSELL

Njegov odlazak označio je kraj jedne iznimne i rijetke sportske priče

17.3.2026.
10:15
Hina
Robert Anic/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Legendarni hrvatski sportaš, koji je nastupao i za vaterpolsku i za rukometnu reprezentaciju bivše Jugoslavije, Zlatko Šimenc preminuo je u 88. godini života, objavili su u utorak hrvatski mediji.

Zlatko Šimenc preminuo je u noći s ponedjeljka na utorak, a Večernjem listu to je potvrdio njegov sin Dubravko, bivši hrvatski vaterpolo reprezentativac.

Šimenc je upisao 101 nastup za jugoslavensku vaterpolsku i 25 nastupa za jugoslavensku rukometnu reprezentaciju.

Bio je član vaterpolske ekipe koja je na Olimpijskim igrama u Tokiju 1964. godine osvojila srebrnu medalju, a osvojio je i dva srebra na Svjetskim prvenstvima 1958. i 1962. te broncu 1966. godine. Na rukometnim SP-ima igrao je 1958. i 1961. godine.

Kao vaterpolist zagrebačke Mladosti čak četiri puta bio je prvak Europe kao igrač, a kao trener je osvojio Kup kupova i prvo izdanje Superkupa.Nakon uspješne sportske karijere, Šimenc je radio na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu na kojem je predavao vaterpolo i rukomet.POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska reprezentacija s dva Martinovića nakon sedam godina ponovno igra u Zadru

Dubravko šimenc
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike