Tužna vijest: Otišao otac jednog od najvećih hrvatskih vaterpolista

Legendarni hrvatski sportaš, koji je nastupao i za vaterpolsku i za rukometnu reprezentaciju bivše Jugoslavije, Zlatko Šimenc preminuo je u 88. godini života, objavili su u utorak hrvatski mediji.

Zlatko Šimenc preminuo je u noći s ponedjeljka na utorak, a Večernjem listu to je potvrdio njegov sin Dubravko, bivši hrvatski vaterpolo reprezentativac.

Šimenc je upisao 101 nastup za jugoslavensku vaterpolsku i 25 nastupa za jugoslavensku rukometnu reprezentaciju.

Bio je član vaterpolske ekipe koja je na Olimpijskim igrama u Tokiju 1964. godine osvojila srebrnu medalju, a osvojio je i dva srebra na Svjetskim prvenstvima 1958. i 1962. te broncu 1966. godine. Na rukometnim SP-ima igrao je 1958. i 1961. godine.

Kao vaterpolist zagrebačke Mladosti čak četiri puta bio je prvak Europe kao igrač, a kao trener je osvojio Kup kupova i prvo izdanje Superkupa.Nakon uspješne sportske karijere, Šimenc je radio na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu na kojem je predavao vaterpolo i rukomet.