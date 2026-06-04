Jole i Ana Čagalj proslavili 20 godišnjicu braka: 'Najbolja odluka bila je tebi reći da'

Popularni pjevač Joško Čagalj (54), poznatiji kao Jole, na svom je Instagram profilu s pratiteljima podijelio jedan od najvažnijih trenutaka u svom privatnom životu. Dirljivom objavom i zajedničkom fotografijom sa suprugom Anom proslavio je okruglu, dvadesetu godišnjicu braka.

"20 godina. Ti i ja. I opet bih izabrao isto. Najbolja odluka mog života prije 20 godina bila je reći ti ‘da’. Sretna nam godišnjica, ljubavi", napisao je Jole uz fotografiju. Na njoj pozira nasmijan iza svoje supruge Ane, dok je nježno grli. Pred lijepom Anom, koja također ne skriva osmijeh, nalazi se torta ukrašena svježim malinama i simboličnim natpisom koji potvrđuje veliki jubilej.

U komentarima su se odmah zaredale iskrene čestitke poznatih lica s hrvatske estrade. "Nek vam je najsretnija", poručila im je kolegica pjevačica Maja Šuput, a lijepe želje uputio je i dizajner Ante Vrban.

Inače, svoju su ljubav okrunili brakom četvrtog lipnja 2006. godine u crkvi Gospe od Otoka u Solinu, nakon čega je uslijedilo veliko slavlje za čak četiristo uzvanika.

Danas, dvadeset godina kasnije, ponosni su roditelji četvero djece: kćeri Ive, Eme i Tije te sina Ivana Luke, koji su centar njihovog svijeta. Njihov prvi susret dogodio se u jednom splitskom kafiću, a Jole je u više navrata istaknuo kako ga je Ana, osim zanosnim izgledom, osvojila svojom dobrotom.