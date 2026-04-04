Batinić uoči obrane titule: 'Završit ću borbu što je prije moguće'

Za točno tjedan dana očekuje nas povratak borilačkog spektakla. U subotu, 11. travnja u Ljubljani nas očekuje povratak FNC-a u kojemu će ljubitelji ove organizacije imati priliku gledati veliku borbu između branitelja titule Mateja Batinića i Jakoba Nedoha.

Bit će to pravi "sudar titana" i druga obrana titule za hrvatskog borca koji je otkrio i što očekuje od borbe. Batinić je otkrio kako smatra da će ovo biti treća najteža borba u njegovoj karijeri, ali i kakvu borbu očekuje.

Otkrio je i kako je raditi s legendarnim Mirkom Filipovićem, ali i kako mu je san nastupiti u FNC-u, te osvojiti 'dvostruki pojas'. Što je Batinić sve rekao uoči nove obrane pojasa pogledajte u videu ispod:

Do sada se Batinić u FNC-u borio u pet borbi u kojima je ostvario sto postotni učinak. Njegov sljedeći protivnik, Slovenac Jakob Nedoh, se pak borio u dvije FNC borbe u kojima je ostvario jednu pobjedu i jedan poraz.

Borbu Mateja Batinića i Jakoba Nedoha, kao i ostale borbe FNC-a 29 u Ljubljani gledajte u subotu 11.04. od 19 sati na platformi VOYO.

