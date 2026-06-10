Klimatolozi: 'Ekstremni vremenski uvjeti nisu više iznimka! Ovo je novo normalno'

Ekstremni vremenski događaji postaju "norma", upozorava europski klimatski opservatorij Copernicus, koji u izvještaju objavljenom u srijedu ističe da je ovogodišnji svibanj bio drugi po toplini iza rekordnih vrućina u svibnju 2024.

"U Europi neobično rani i intenzivni toplinski val ukazuje na to koliko brzo ekstremni vremenski događaji postaju norma, a ne iznimka", rekla je Samantha Burgess, klimatologinja Copernicusa, u priopćenju za javnost. Svibanj je postavio brojne nove mjesečne rekorde širom kontinenta i stvorio "posebno izazovne" situacije u Francuskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Irskoj i Portugalu, napominje Copernicus.

"Premda izniman, ovaj je fenomen dio ubrzanog zagrijavanja Europe i dugoročnog trenda prema češćim, intenzivnijim toplinskim valovima koji se javljaju ranije u sezoni", pojašnjeno je u mjesečnom globalnom klimatskom izvješću ovoga europskog instituta. No globalno, svibanj 2026. zaostaje za svibnjem 2024. kada su posrijedi temperature. Prosječna temperatura na kopnu i moru iznosila je 15,81 stupnjeva Celzijusa, što je 1,42 stupnja iznad vrijednosti procijenjenih za predindustrijsko razdoblje (1850.-1900.), prije nego što je masovno izgaranje ugljena, nafte i plina rezultiralo trajnim zagrijavanjem klime, pokazuje izvještaj.

80 posto vjerojatnosti za El Niño između lipnja i kolovoza

Klima je bila pod pritiskom "iznimno visokih" temperatura voda u tropskom Pacifiku, dok ekvatorijalni Pacifik "nastavlja svoj prijelaz prema uvjetima El Niña, koji se očekuju u predstojećim mjesecima", objašnjeno je u izvještaju Copernicusa.

El Niño je jedna od faza prirodnog ciklusa u Tihom oceanu, koji se javlja u određenim godinama i obično počinje u proljeće, postupno utječući na temperature, vjetrove i klimu u ostatku svijeta u mjesecima koji slijede.

Za neke regije to se manifestira sušama, kao primjerice u Indoneziji, a druge, poput Perua, morat će se pripremiti za bujične kiše i poplave. Posljednji El Niño dogodio se 2023. - 2024. godine. Prema procjeni Svjetske meteorološke organizacije (WMO) s početka lipnja vjerojatnost njegova ponavljanja između lipnja i kolovoza iznosi 80 posto.