Tomislav Ivković: 'S Čečijem su uvijek bile pi*darije, a njega je posebno zafrkavao'

Preminuo je Srećko Bogdan (69), legendarni bivši hrvatski nogometaš i trener. Jedan od najvažnijih igrača Dinamove povijesti, omiljen među navijačima, suigračima i trenerima, preminuo je u rodnom Murskom Središću u svojoj 70. godini.

S Bogdanom je svlačionicu Dinama dijelio i legendarni vratar Tomislav Ivković. Osim u Dinamu, zajedno su igrali i u reprezentaciji Jugoslavije. Čeči je za bivšu državu nastupio 11 puta, a u Dinamu je igrao 9 godina.

"Moj reprezentativni i klupski suigrač. Jedan do najboljih, najveselijih, najprirodnijih ljudi koje sam u životu vidio i s kojim sam se družio. Ostao sam iznenađen viješću, ali imao je zdravstvenih problema u zadnje vrijeme i eto, napustio nas je", rekao je ispod glasa Ivković koji nam priča kakav je Bogdan bio igrač.

"Bio je leteća tvrđava, on je stajao u zraku, imao je neviđen skok u zrak. Po tome je bio jedan od najpoznatijih u Jugoslaviji i onda u Njemačkoj kada je došao. Leteći Bogdan", približio nam je Tomislav Ivković lik i djelo Čečija.

"Ne mogu se sjetiti konkretne anegdote, ali sjećam se da je uvijek Dragu Vabeca zafrkavao, to su bila dva Međimurca, uvijek je bilo smijanje do suza, veseljak je bio Čeči, uvijek neke pi*darije s njim. Nema takvih ljudi danas, takvih prirodnih karaktera kao što je on, jednostavno nema", zaključio je Ivković.

