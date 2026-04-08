Legenda Dinama o Čečiju: 'Bio je leteća tvrđava i svakom nadohvat ruke za pomoći'

Preminuo je Srećko Bogdan (69), legendarni bivši hrvatski nogometaš i trener. Jedan od najvažnijih igrača Dinamove povijesti, omiljen među navijačima, suigračima i trenerima, preminuo je u rodnom Murskom Središću u svojoj 70. godini. Nogometna zajednica u Hrvatskoj ostala je bez cijenjenog člana. Milivoj Bračun igrao je sa Srećkom Bogdanom u Dinamu i za portal Net.hr prisjeća se lika i djela velikog Čečija.

"Uf, iznenadila me vijest. Otišao nam je još jedan predivan čovjek., kolega, suigrač, jedan od legendi u Dinamu. Odigrao je strahovito puno utakmica za Dinamo, stvarno nevjerojatno koliko ih je odigrao. Ali, pustimo sad taj nogometni dio. Srećko je bio veliki čovjek. Sve je manje takvih. Umiru i mlađi, umiru stariji, ali nažalost to je život. Uvijek ću ga se sjećati kao čovjeka koji je uvijek htio pomoći drugom, koji je imao socijalnu inteligenciju, pamtit ću ga i kao leteću tvrđavu. Fenomenalno je igrao glavom i po tome ću ga kao igrača najviše pamtiti. Uvijek je davao 100% na svakoj utakmici. Kao čovjek je bio vrlo korektan, pravi prijatelj. Srećko Bogdan je uvijek svakom bio nadohvat ruke kad treba pomoći. Imao je osjećaj za tuđe probleme, a malo je takvih. Sad kad pričam s vama, prolaze mi anegdote i uspomene s njim, ali ne bih htio izdvajati neku posebno. Srećka su krasile lijepe stvari i svima će nam nedostajati. Veliki je ovo gubitak za sve", zaključio je Milivoj Bračun.

Nogometni svijet ostao je siromašniji za jednog od svojih najcjenjenijih članova. Srećko Bogdan, legendarni Čeči, preminuo je u 70. godini, ostavivši iza sebe neizbrisiv trag kao igrač, trener i, iznad svega, čovjek čija je karijera dotaknula i oblikovala neke od najvećih nogometnih sudbina. Bio je stup obrane Dinama, ikona njemačkog Karlsruhera, mentor Luki Modriću i Oliveru Kahnu te jedan od onih sportaša čije su anegdote i životna filozofija nadrasle granice nogometnog terena.

Bogdan je rođen 5. siječnja u Murskom Središću, a u tamošnjem Rudaru je započeo karijeru. Godine 1975. stigao je u Dinamo, gdje je igrao 10 godina i ostavio dubok trag. I dan danas se o njemu priča, a prićat će se zauvijek, kao o istinskoj legendi kluba.

Prema informacijama službene stranice Dinama, Bogdan je odigrao 304 službene utakmice za Plave po čemu je na petom mjestu vječne ljestvice, odnosno 595 kada dodamo i prijateljske susrete. Znači, Srećko Bogdan je odigrao gotovo 600 utakmica za Dinamo.

S Dinamom je osvojio naslov prvaka Jugoslavije one slavne 1982. godine, kao i dva Kupa - 1980. i 1983. godine. Za reprezentaciju bivše države odigrao je 11 utakmica, dok je za Hrvatsku nastupio dva puta. Igrao je Srećko Bogdan na poziciji braniča, ali zabijao je golove skoro pa kao ofenzivac. Za Dinamo je Srećko Bogdan zabio 42 gola, što je za braniča fantastičan učinak. Bio je poznat po sjajnom napadačkom skoku. Nakon odlaska iz Dinama karijeru je nastavio u njemačkom Karlsruheru, gdje je odigrao čak 280 utakmica i ondje zaključio igrački put. Po završetku karijere okrenuo se trenerskom poslu. Radio je u nekoliko hrvatskih klubova poput Intera iz Zaprešića, Segeste, Međimurja i Savskog Marofa, a prve trenerske korake napravio je upravo u Njemačkoj, kao pomoćni trener u Karlsruheru.

