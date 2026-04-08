Preminuo legendarni hrvatski nogometaš, jedan od najvažnijih igrača Dinama

Preminuo je Srećko Bogdan (69), legendarni bivši hrvatski nogometaš i jedan od najvažnijih igrača u povijesti Dinama. Tu potresnu informaciju prenosi Međimurska Sportska Mreža.

Bogdan je rođen 5. siječnja u Murskom Središću, a u tamošnjem Rudaru je započeo karijeru. Godine 1975. stigao je u Dinamo, gdje je igrao 10 godina i ostavio dubok trag. I dan danas se o njemu priča, a prićat će se zauvijek, kao o istinskoj legendi kluba.

Prema informacijama službene stranice Dinama, Bogdan je odigrao 304 službene utakmice za Plave po čemu je na petom mjestu vječne ljestvice, odnosno 595 kada dodamo i prijateljske susrete.

S Dinamom je osvojio naslov prvaka Jugoslavije one slavne 1982. godine, kao i dva Kupa - 1980. i 1983. godine. Za reprezentaciju bivše države odigrao je 11 utakmica, dok je za Hrvatsku nastupio dva puta. Igrao je Srećko Bogdan na poziciji braniča, ali zabijao je golove skoro pa kao ofenzivac. Za Dinamo je Srećko Bogdan zabio 42 gola, što je za braniča fantastičan učinak. Bio je poznat po sjajnom napadačkom skoku.

Nakon odlaska iz Dinama karijeru je nastavio u njemačkom Karlsruheru, gdje je odigrao čak 280 utakmica i ondje zaključio igrački put. Po završetku karijere okrenuo se trenerskom poslu – radio je u nekoliko hrvatskih klubova poput Intera iz Zaprešića, Segeste, Međimurja i Savskog Marofa, a prve trenerske korake napravio je upravo u Njemačkoj, kao pomoćni trener u Karlsruheru.

