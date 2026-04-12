Preokret u Formuli 1: Nova pravila guraju Ferrari, Verstappen bi mogao izvući deblji kraj

Nova tehnička regulativa FIA mogla bi značajno promijeniti odnos snaga u Formuli 1, a među potencijalnim dobitnicima sve se češće spominje Ferrari. Uvođenjem sustava dodatnog razvoja motora, pojedinim momčadima otvara se prilika za hvatanje priključka, dok će drugi morati tražiti rješenja bez dodatne pomoći.

Riječ je o sustavu ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities), mehanizmu koji omogućuje dodatne nadogradnje pogonskih jedinica momčadima koje zaostaju za vodećima. Za razliku od dosadašnjih pristupa koji su ograničavali najbrže, novi model ide u suprotnom smjeru, slabijima daje više prostora za napredak, bez direktnog usporavanja lidera.

Sustav se aktivira kada razlika u performansama premaši dva posto. U tom slučaju momčadi koje zaostaju dobivaju mogućnost dodatnih modifikacija motora, iako bez potpune rekonstrukcije, što znači da je fokus na optimizaciji postojećih rješenja. Ako je zaostatak između dva i četiri posto, dopuštena je jedna nadogradnja, dok razlika veća od četiri posto donosi dvije. Sve nadogradnje moraju se iskoristiti unutar definiranih evaluacijskih razdoblja i ne mogu se prenositi.

Iako se prvotno planiralo da sustav zaživi već oko Velike nagrade Miamija, promjene u kalendaru, uključujući otkazivanja utrka u Bahreinu i Saudijskoj Arabiji, dovele su do odgode i dodatnog razmatranja vremenskog okvira implementacije.

Cilj ove regulative je jasan: omogućiti ekipama koje zaostaju da se vrate u konkurenciju tijekom same sezone, a ne tek u sljedećem ciklusu razvoja. To je posebno važno uoči 2026. godine, kada na snagu stupaju potpuno nove pogonske jedinice koje donose gotovo ravnotežu između električne i klasične snage, kao i korištenje održivih goriva.

Trenutačno standard postavlja Mercedes, čiji bolid W17 prednjači u segmentu pogonskih jedinica. Upravo ta prednost tjera konkurenciju na traženje alternativnih načina za smanjenje zaostatka.

U takvim okolnostima, najveći potencijal za napredak imaju Ferrari, Audi i Aston Martin F1 Team, koji prema procjenama zaostaju dovoljno da ispune kriterije za dodatne razvojne pogodnosti. Posebno je zanimljiva situacija u Ferrariju, gdje analize modela SF-26 upućuju na to da je upravo pogonska jedinica najslabija karika u odnosu na Mercedes, kako u maksimalnoj snazi tako i u isporuci energije.

S druge strane, Red Bull nalazi se unutar granice od dva posto zaostatka, što znači da vjerojatno neće imati pravo na dodatne pogodnosti. Njihov glavni problem zasad nije motor, već ukupne performanse bolida, pa će eventualna poboljšanja morati pronaći unutar vlastitog razvoja.

FIA pritom zadržava mogućnost intervencije u slučaju da novi sustav stvori dodatnu neravnotežu, nastojeći zadržati osnovni princip sporta, nagraditi najbolje, ali i omogućiti konkurentnost ostalima.

Otvoreno ostaje pitanje kalendara i mogućih pomicanja evaluacijskih razdoblja, što bi moglo ubrzati prve konkretne odluke vezane uz ADUO sustav.

