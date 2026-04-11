Prijatelj Michaela Schumachera otkrio nepoznate detalje i šokirao cijeli svijet

Jean Todt, bivši šef Ferrarija i dobar prijatelj Michaela Schumachera, progovorio je o karakteru legendarnog Nijemca, koji je prije 13 godina doživio tešku nesreću na skijanju i od tada se jako malo zna o njegovom zdravstvenom stanju.

Zajedno su u Ferrariju osvojili pet titula pobjednika Formule 1 i postali veliki prijatelji te je Todt jedna od rijetkih osoba koja redovito posjećuje Schumachera nakon nesreće.

Todt je sada, u razgovoru za High performance podcast otkrio manje poznatu Michaelovu stranu. Do ga je dobar dio javnosti doživljavao kao arogantnog, hladnog i proračunatog, Todt je istaknuo da on opće nije takav. To je samo bio njegov obrambeni mehanizam.

"Ono što su mnogi doživljavali kao aroganciju zapravo je bila zaštita. On je bio vrlo plaha i sramežljiva osoba koja se skrivala iza te maske", rekao je Todt i dodao:

"Michael je bio prilično krhko ljudsko biće."

♥️ Jean Todt, Michael Schumacher için “Onun kibirli olduğunu düşünmek büyük bir yanlış” ifadelerini kullandı.



🗣️” Michael, utangaçlığını kibirli gibi gözükerek gizliyordu.”



📌High Performance Podcast’e konuk olan Jean Todt, Michael Schumacher’in kibirli biri gibi… pic.twitter.com/wQF4rQ1KRW — Motorsport Türkiye (@motorsportcomtr) April 11, 2026

Ispričao je Todt i jednu anegdotu.

"Sjećam se, nakon što je već bio svjetski prvak, molio me da organiziramo privatno testiranje na stazi Fiorano. Pitao sam ga zašto, a on je odgovorio: 'Nisam siguran jesam li još uvijek dovoljno dobar vozač'", izjavio je pa emotivno zaključio:

"Naš odnos je s vremenom postao vrlo blizak. U početku je to bio profesionalni odnos, zatim prijateljstvo, a na kraju smo postali kao obitelj".

