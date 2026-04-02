FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
EMOTIVNA ISPOVIJEST /

Kći Michaela Schumachera progovorila o životu nakon nesreće legendarnog oca

Kći Michaela Schumachera progovorila o životu nakon nesreće legendarnog oca
×
Foto: PIERRE VERDY/AFP/Profimedia

Michaelova kći Gina Schumacher progovorila je o životu nakon tragične nesreće

2.4.2026.
21:51
M.G.
Gina Schumacher, kći legendarnog Michaela Schumachera, progovorila je o životu nakon što je njen otac doživio tešku nesreću na skijanju 2013. godine.

Schumacher je nesreću doživio tijekom rekreativnog skijanja u francuskom skijalištu Meribel. U jednom je trenutku izgubio kontrolu i glavom udario o kamen. Liječničke službe reagirale su odmah, helikopterom je prebačen u bolnicu u Grenobleu, gdje je podvrgnut hitnim operacijama i stavljen u induciranu komu. Nažalost, Schumacher je pri padu zadobio oštećenje mozga, a njegovo zdravstveno stanje je strogo čuvana tajna, poznata samo užoj obitelji i nekolicini pouzdanih prijatelja.

U dokumentarcu njemačke televizije ZDF  "Pferdestärke" (Konjska snaga), Gina je priznala da se nakon očeve nesreće potpuno posvetila jahanju što joj je pomagalo da nosi s golemim pritiskom i boli.

"Nakon tatine nesreće, stvarno sam se 'zakopala' u to jer sam morala nešto raditi. Konji su oduvijek bili važni. Ali od tada su mi postali... mislim, ne bih mogla bez konja. Oni su mi pomogli da sve to prebrodim", rekla je Gina, koja je osvojila više svjetskih i europskih titula u reiningu, disciplini western jahanja.

Foto: BabiradPicture/Shutterstock Editorial/Profimedia

"Zahvalna sam što mogu raditi ovo - jer to nije nešto što se podrazumijeva. Moji roditelji su mi to omogućili. Zato mi je uvijek bilo važno naporno raditi za to i izvući najbolje što mogu", istaknula je.

U dokumentarcu je bila i Schumacherova supruga Corinna, koja se prisjetila jednog razgovora s Michaelom.

"Michael mi je jednom rekao, kad je Gini bilo deset godina: 'Gina će biti puno bolja od tebe jer je više sebična. Ako si sportaš, moraš biti sebičan na određeni način. I to je dobro. Inače nećeš ništa postići'", otkrila je.

POGLEDAJTE VIDEO: Dani žalosti u Italiji i euforija u Bosni i Hercegovini

 

Michael SchumacherKćiNesreĆaCorinna Schumacher
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
