Kći Michaela Schumachera progovorila o životu nakon nesreće legendarnog oca

Gina Schumacher, kći legendarnog Michaela Schumachera, progovorila je o životu nakon što je njen otac doživio tešku nesreću na skijanju 2013. godine.

Schumacher je nesreću doživio tijekom rekreativnog skijanja u francuskom skijalištu Meribel. U jednom je trenutku izgubio kontrolu i glavom udario o kamen. Liječničke službe reagirale su odmah, helikopterom je prebačen u bolnicu u Grenobleu, gdje je podvrgnut hitnim operacijama i stavljen u induciranu komu. Nažalost, Schumacher je pri padu zadobio oštećenje mozga, a njegovo zdravstveno stanje je strogo čuvana tajna, poznata samo užoj obitelji i nekolicini pouzdanih prijatelja.

U dokumentarcu njemačke televizije ZDF "Pferdestärke" (Konjska snaga), Gina je priznala da se nakon očeve nesreće potpuno posvetila jahanju što joj je pomagalo da nosi s golemim pritiskom i boli.

"Nakon tatine nesreće, stvarno sam se 'zakopala' u to jer sam morala nešto raditi. Konji su oduvijek bili važni. Ali od tada su mi postali... mislim, ne bih mogla bez konja. Oni su mi pomogli da sve to prebrodim", rekla je Gina, koja je osvojila više svjetskih i europskih titula u reiningu, disciplini western jahanja.

"Zahvalna sam što mogu raditi ovo - jer to nije nešto što se podrazumijeva. Moji roditelji su mi to omogućili. Zato mi je uvijek bilo važno naporno raditi za to i izvući najbolje što mogu", istaknula je.

U dokumentarcu je bila i Schumacherova supruga Corinna, koja se prisjetila jednog razgovora s Michaelom.

"Michael mi je jednom rekao, kad je Gini bilo deset godina: 'Gina će biti puno bolja od tebe jer je više sebična. Ako si sportaš, moraš biti sebičan na određeni način. I to je dobro. Inače nećeš ništa postići'", otkrila je.

