IZA KULISE /

Evo gdje možete gledati neviđen pogled na život Maxa Verstappena

Evo gdje možete gledati neviđen pogled na život Maxa Verstappena
Foto: Michael Potts/imago sportfotodienst/Profimedia

Ekskluzivan pogled u život četverostrukog prvaka Formule 1, prikazujući njegovu karijeru i privatni život.

11.4.2026.
15:42
Silvijo Maksan
Formula 1 u apsolutnom je fokusu na RTL-u, a novi dokumentarac na platformi Voyo donosi intiman i dosad neviđen pogled na život Maxa Verstappena, četverostrukog svjetskog prvaka Formule 1. Serija prati njegovu svakodnevicu, kako na stazi, tako i izvan nje, otkrivajući što stoji iza njegove dominacije u najbržem sportu na svijetu. Svakog petka objavljuje se nova epizoda dokumentarca - Max Verstappen: Izvan utabanih staza (Max Verstappen: Off The Beating Track). 

Osim vlastite karijere, Max preuzima i mentorsku ulogu za Thierryja Vermeulena, mladog DTM vozača i sina svog dugogodišnjeg menadžera. Dok se Verstappen priprema za izazove legendarne utrke u Monaku, Thierry započinje svoju utrku u DTM-u, a njihov odnos prolazi kroz test profesionalnih ambicija i prijateljstva.

Serija donosi priču o odricanju, disciplini i vrhunskoj vještini potrebnoj za uspjeh na najvišoj razini, uz ekskluzivan uvid iza kulisa svijeta motorsporta. “Max Verstappen: Izvan utabanih staza” otkriva što znači biti na vrhu i što sve treba žrtvovati da bi se tamo ostalo.

POGLEDAJTE VIDEO: Uspjeh Maxa Verstappena teško je ponoviti: Evo što je napravio u Japanu

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
Još iz rubrike