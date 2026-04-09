Max Verstappen doživio novi veliki udarac

Nizozemski vozač Formule 1 Max Verstappen trenutno proživljava najgore dane u svojoj karijeri.

Četverostruki prvak iz redova Red Bulla već neko vrijeme izražava nezadovoljstvo promjenama u regulaciji motora, a sada je primio vijest da će uskoro ostati i bez bitnog "igrača" u svom uspjehu. Naime, kako javlja De Limburger, "Trkaći inženjer Maxa Verstappena, Gianpiero Lambiase, potpisao je ugovor s McLarenom prema kojem će se pridružiti timu 2028. godine, uz obećanje da će preuzeti ulogu šefa momčadi".

Hoće li ova vijest utjecati na odluku Maxa Verstappena, tek treba vidjeti.

