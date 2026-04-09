NAJGORI DANI KARIJERE /

Max Verstappen doživio novi veliki udarac

Max Verstappen doživio novi veliki udarac
Foto: Jakub Porzycki/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

Verstappen već neko vrijeme javno govori kako bi mogao otići iz F1, a ostanak bez svog trkaćeg inženjera mogao bi ga 'pogurati preko crte'

9.4.2026.
8:26
Sportski.net
Jakub Porzycki/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia
Nizozemski vozač Formule 1 Max Verstappen trenutno proživljava najgore dane u svojoj karijeri.

Četverostruki prvak iz redova Red Bulla već neko vrijeme izražava nezadovoljstvo promjenama u regulaciji motora, a sada je primio vijest da će uskoro ostati i bez bitnog "igrača" u svom uspjehu. Naime, kako javlja De Limburger, "Trkaći inženjer Maxa Verstappena, Gianpiero Lambiase, potpisao je ugovor s McLarenom prema kojem će se pridružiti timu 2028. godine, uz obećanje da će preuzeti ulogu šefa momčadi".

Hoće li ova vijest utjecati na odluku Maxa Verstappena, tek treba vidjeti.

Max VerstappenF1 VijestiRed Bull
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
