Direkt provjerio govori li Brnabić istinu: Je li Srbija nadmašila Hrvatsku po BDP-u?

"Ovo je zemlja za nas, ovo je zemlja za sve naše ljude", pjevao je Milan Mladenović iz Ekatarine Velike u njihovu bezvremenskom hitu "Zemlja". Je li Srbija zemlja i za one koji su ovog vikenda ponovno izišli na beogradske ulice protiv režima Aleksandra Vučića?

Ne samo da je policajaca na ulicama, kako svjedoče prosvjednici, bilo više nego ikad, nego je i poruka vlasti organizatorima opet bila, ako ste protiv nas, otiđite. Zna se i gdje.

"Ako vam se ne sviđa Srbija, idite evo, Hrvatska je otvorena brate. Kada se pitamo tko najviše pumpa, pa najviše pumpa Zagreb. Njihov strateški interes je da pomognu kome god treba u Srbiji da se sruši Aleksandar Vučić", izjavila je nakon prosvjeda predsjednica Skupštine i bivša premijerka Ana Brnabić.

Režimska špranca

Dok se u glavnom gradu u subotu okupilo gotovo 200 tisuća ljudi, što je prosvjed učinilo drugim najvećim u Srbiji od pada Slobodana Miloševića, vladar je na Kineskom zidu gledao srpsko kolo, pa i on povezao studente i Hrvatsku.

"Sve vrijeme najveća podrška im dolazi iz Zagreba- patološka podrška na sve moguće načine", rekao je Vučić.

Analitičari primjećuju istu režimsku šprancu svaki put kad doma raste pritisak.

"Oni brane srpstvo. Ti im kažeš da postoji vanjski neprijatelj i onda oni staju uz Vučića. Ne propituju Vučića zašto su se dogodile demonstracije, jer bi se i ti ljudi mogli početi pitati što se dogodilo u Beogradu. Ovako Vučić kaže 'organizirale ustaše', svi kažu 'sve razumijemo, ajmo kontra ustaša'", ističe komunikacijski stručnjak Krešimir Macan.

Tko je jači?

Može i kontra činjenica, samo da se prikaže Srbiju superiornijom.

"Tako je zato što je pod Vučićem Srbija prvi put pretekla Hrvatsku u apsolutnom BDP-u, broju izgrađenih puteva, imamo brze pruge, oni nemaju", nastavila je na TV Pinku Ana Brnabić.

"To jednostavno nije točno, ako pogledamo sve makroekonomske pokazatelje, hrvatska ekonomija je neusporedivo uspješnija nego što je to srpska", ističe ekonomski analitičar Damir Novotny.

Ako pogledamo samo spomenuti BDP, posljednji službeni podaci kažu da u Srbiji po glavi stanovnika iznosi oko 13 i pol tisuća eura, dok je u Hrvatskoj na gotovo 24 tisuće. Dakle, 77 posto više nego u Srbiji.

Ministar gospodarstva Ani Brnabić zahvalio je na preporuci i zaželio dobrodošlicu, posebno mladima iz Srbije.

"Svaka reklama je dobrodošla, ali ljudi očito i bez njezinih savjeta vrlo dobro vide gdje su veće plaće, niža nezaposlenost i bolje prilike za život. Prošle godine je oko 25 tisuća državljana Srbije dobilo dozvolu za rad u Hrvatskoj, a 320 tisuća ih je došlo na odmor u Hrvatsku", objavio je Ante Šušnjar na X-u.

Što se autocesta tiče, podaci govore da Srbija ima nešto malo preko tisuću kilometara, a Hrvatska 1.369. Zbog brze pruge od Beograda do Subotice, gdje se vozi i do 200 na sat, Srbija jest u prednosti ispred Hrvatske, gdje prave brze pruge još nema. "Srbija je ulagala u infrastrukturu uglavnom uz pomoć kineskih kredita, i to bi možda bilo sve što bi bilo vrijedno za spomenuti", kaže Novotny.

Ako je njima lakše da je Hrvatska odgovorna za prosvjede, neka im bude, odgovara premijer srpskim vlastodršcima.

"Ono što mi vidimo je povećanje broja srpskih sezonskih radnika koji dolaze na rad u Hrvatsku, što je pokazatelj da je njima ovdje dobro. Ove teze o hrvatskom uplitanju su potpuno lažne i puno govore o stanju srpske politike", rekao je Andrej Plenković.

Vučić najavio ostavku

A stanje je takvo da Vučić najavljuje ostavku na mjesto predsjednika, što se tumači kao priprema da se na izborima koje tek treba raspisati opet kandidira za premijera. A mnogi koji su protiv njega čekaju da se Srbiji dogodi mađarski scenarij.

"Orban nije uspijevao držati standard građana, Vučić koliko toliko tu uspijeva, i zasad to nije prioritet. S druge strane, opozicija nema lidera, niti se može ujediniti. Teško će se ponoviti Magyarov poučak", smatra Macan.

Studenti za Direkt pak poručuju da i ova reakcija vlasti na prosvjede pokazuje da ne žele prepoznati opravdano nezadovoljstvo građana stanjem u zemlji.

"Mi Srbiju volimo, Srbija je naša država, u njoj želimo ostati. One stvari koje nam se ne sviđaju želimo promijeniti i od Srbije napraviti jednu modernu i uređenu državu koja će se obračunavati s korupcijom. U toj misiji ćemo i uspjeti jer 'studenti pobjeđuju'", kaže Aleksandar Kendrišić, student Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu.

Možda bi Vučić okrivio Hrvatsku i za jutrošnje iskakanje tramvaja iz tračnica u centru Beograda, pri čemu je više od 20 osoba ozlijeđeno. Ali koliko god on i sljedbenici to ponavljali, čini se da u tezu da studentske prosvjede pogoni Hrvatska vjeruju samo oni koji i inače slijepo slijede sve što vladar kaže.