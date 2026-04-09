Talijanski kapetan prekinuo šutnju: 'Jedna stvar me povrijedila, to su laži'

Nešto više od tjedan dana je prošlo je od novog neuspjeha talijanske reprezentacije koja je ostala bez plasmana na Svjetsko prvenstvo 2026 nakon poraza od BiH nakon jedanaesteraca.

Bio je to poraz koji je potresao Italiju i doveo do ostavke predsjednika saveza Gabriela Gravine kao i izbornika Gennara Gattusa te šefa delegacije Gianluigija Buffona. Jedan od glavnih aktera Gianluigi Donnarumma obilježio je utakmicu nesportskim ponašanjem prema navijačima, ali i kolegi Vasilju kojem je poderao šalabahter.

Donnarumma je odlučio prekinuti šutnju i ispričati što mu je na srcu za talijanski Sky Sport. "Ovo su bili jako teški i naporni dani, kao što su za sve Talijane. Svi smo jako željeli otići na Svjetsko prvenstvo, ali nažalost nismo uspjeli i to moramo prihvatiti. Moramo ići naprijed, čak i ako boli, stvarno boli", kazao je Donnarumma.

"Prvih nekoliko dana mi je bilo teško to probaviti, ali istina je da moramo početi ispočetka, krenuti naprijed i reagirati. Pred nama su četiri godine, a sada, prije nego što razmišljamo o sljedećem Svjetskom prvenstvu, između nas su i drugi turniri poput Europskog prvenstva i Lige nacija".

Demantirao glasine

U talijanskoj javnosti pojavile su se i informacije da su igrači tražili premije od saveza prije doigravanja u slučaju plasmana na SP. "Povrijedile su me te priče o bonusima. Kao kapetan, nikada nisam tražio ni jedan euro od talijanske reprezentacije. Ono što reprezentacija radi, kao i na svakom natjecanju, jest da daje poklon igračima koji se kvalificiraju za turnir. To je sve; nitko nikada nije ništa tražio od saveza: naš je poklon bio odlazak na Svjetsko prvenstvo, a nismo uspjeli. Ono što se pisalo me povrijedilo; ponavljam, nitko nikada nije tražio nikakve bonuse", kazao je talijanski vratar.

Donnarumma se zahvalio Gravini, Gattusu i Buffonu i kazao je kako je s njima imao odličan odnos i da su mu uvijek pomagali. "Teško je, ali moramo krenuti naprijed sa snagom i spoznajom da će se Italija vratiti veličini", zaključio je.

