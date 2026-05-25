Marija iz 'Život na vagi' ne krije sreću: Romantično iznenađenje posve ju je razoružalo

Romantika očito nije nestala, a to najbolje potvrđuje simpatična kandidatkinja iz showa "Život na vagi", Marija Bartulović. Da joj nakon završetka emisije cvjetaju ruže (i doslovno i figurativno) pokazala je svojom najnovijom objavom na društvenim mrežama kojom je raznježila pratitelje.

Usred radnog dana Mariju je dočekalo posebno iznenađenje koje joj je priredio zaručnik Ivan, a dirljiv trenutak podijelila je na Instagramu.

Svojim pratiteljima pokazala je koliko ju je gesta razveselila pa je uz široki osmijeh pozirala u automobilu držeći crvenu ružu kojom ju je romantično iznenadio zaručnik.

Uz objavu je kratko poručila: “Ono kad te zaručnik iznenadi na poslu”, a emotikonom crvenog srca dala je do znanja koliko ju je znak pažnje dirnuo.

Podsjetimo, simpatična Marija je još tijekom sudjelovanja u showu priznala kako je upravo boravak u kući i odvojenost od svakodnevice učvrstila njezine osjećaje prema Ivanu. Tada je, kako je otkrila, shvatila koliko joj nedostaju njihovi razgovori, zajednički trenuci i sitnice koje su ih povezivale pa je postalo jasno da prema njemu gaji mnogo više od prijateljskih osjećaja.