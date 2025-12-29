Marija Bartulović iz ‘Života na vagi’ potvrdila novu ljubav: 'Mogu s ponosom reći da sam sretna'
Bivša kandidatkinja devete sezone RTL-ova showa ‘Život na vagi’, Marija Bartulović, u posljednje vrijeme sve češće s pratiteljima dijeli nježne i sretne trenutke iz privatnog života, a njezina najnovija objava posebno je privukla pažnju. Fotografije s adventske večeri u Makarskoj otkrile su Mariju u društvu dečka Ivana, uz kojega je prvi put javno potvrdila da je zaljubljena.
„Mogu s ponosom reći da sam u sretnoj vezi“, napisala je uz objavu, jasno dajući do znanja koliko joj ova životna faza znači. Osmijesi, opuštenost i blagdanska atmosfera govorili su više od riječi, a ispod fotografija brzo su se počele nizati čestitke, poruke podrške i lijepe želje pratitelja. Mnogi su se pritom prisjetili kako se Ivanovo ime spominjalo još tijekom emitiranja emisije, zbog čega su brojni komentirali da su se „kockice napokon posložile“.
Marija je gledateljima ostala u lijepom sjećanju još iz ‘Života na vagi’, gdje je osvojila simpatije iskrenošću, toplinom i velikom odlučnošću da promijeni svoj život. Put koji je prošla u showu bio je zahtjevan, ali je pokazala koliko je uporna kada si postavi cilj. Nakon izlaska iz emisije nastavila je graditi zdravije navike: redovito vježba, boravi u prirodi i živi aktivno, što rado dijeli i na društvenim mrežama. Planinarenja, treninzi i šetnje postali su dio njezine svakodnevice, a sada joj se u svemu tome pridružila i nova ljubav.
Sve upućuje na to da je Marija danas mirnija, zadovoljnija i emotivno ispunjena – upravo onako kako je priželjkivala još dok je bila pred kamerama. Promjene koje je započela u showu očito su se nastavile i u privatnom životu, a novo poglavlje koje piše čini se ljepšim nego ikad.
