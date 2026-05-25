Ljeto je stiglo naglo, a planira ostati dugo! Liječnica upozorila: 'Može doći do kolapsa'

Neki spremaju putne torbe za more jer su u Hrvatskoj ovih dana prave ljetne vrućine. Temperature idu i iznad 30 stupnjeva! Ruše se temperaturni rekordi diljem Zapadne Europe - u Londonu najtoplija svibanjska noć i dan. Promjena temperature stigla je naglo, a kako si sada pomoći?

Kalendar kaže da je proljeće, ali termometar priča svoju priču.

"Pijemo ledenu kavu, Diva se kupa u Jarunu, mi upijamo sunce, uživancija živa", kaže Barbara iz Zagreba.

"Bilo je vrime nakon onih hladnih dana, lipo da je došlo lipo vrimo i sad možemo uživat u suncu i vodi", kaže Marko iz Solina.

S visokim temperaturama stiže i gužva za servisere klima.

"Treba pripaziti najviše na redovan servis zbog zdravlja ali i zbog toga što kada je filter začepljen, klima uređaj troši puno više energije što se odražava i na računima za struju", kaže Zrinka Cvijanović, vlasnica tvrtke za servis klima uređaja.

Također, ako filteri nisu čisti, klima uz hladan zrak širi i nečistoće. Cvijanović upozorava: "Zato što se u filterima mogu razviti razne bakterije, najčešće plijesan, a u kanalici odvoda kondenzatora, može se razviti čak legionela koja je opasna po zdravlje."

Opasnost za zdravlje

Na zdravlje treba paziti i kada se kreće iz hladnoga na vruće i obrnuto.

Ljupka Hitrova, voditeljica smjene u Nastavnom zavodu hitne medicine Grada Zagreba, kaže: "Krvne žile se na toplini šire, a samim time tlak se snižava i može dramatično da se snizi pa da nastanu promjene u smislu kratkotarjnog gubitka svijesti, kolapsa i slično. Zato nije preporučljivo da se naglo izlazi iz klimatizirane prostorije na vrućine."

A sve to treba znati jer se najavljuje jedno od najtoplijih ljeta dosad. Zapad Europe već bilježi rekorde - u Londonu 34 i pol stupnja - uz tropske noći na 20-ak stupnjeva i najtopliji svibanjski dan u 80 godina. Slično je i u Francuskoj.

U Hrvatskoj je do 15 sati u ponedjeljak pak išlo do 31, i to u Zagrebu, Daruvaru, LekenIku, Osijeku, Karlovcu, Senju i Šibeniku.

RTL-ov meteorolog Dorian Ribarić kaže: "Iako će kod nas biti prilično vruće, također će biti i toplih noći na moru, Dalmaciji nešto izraženije, ali moći će se dobro spavati i oporavljati od dnevne vrućine. Manje vruće od srijede no ostaje vrlo toplo."

Brzo i naglo došlo je ljeto, i kako se zasad čini, planira ostati još dugo.

Izmjerene rekordne temperature

U Velikoj Britaniji izmjerena je rekordna temperatura za svibanj, a Francusku je pogodio najraniji toplinski val u više od stoljeća, nakon više dana velikih vrućina koje pogađaju i ostatak Europe.

Britanski Meteorološki zavod objavio je oko 17 sati po lokalnom vremenu u ponedjeljak da je u Kraljevskim botaničkim vrtovima u Kewu u južnom Londonu izmjereno 34,8 Celzijevih stupnjeva, što je dva stupnja više od prethodnog rekorda od 32,8 Celzijevih stupnjeva, zabilježenog 1922. i ponovno 1944. godine, prenosi AFP.

Malo ranije je na Heathrowu, zapadno od glavnog grada, izmjereno 33,5 Celzijevih stupnjeva. "Takva vrućina bila bi iznimna u Velikoj Britaniji usred ljeta, a kamoli u svibnju", naglasio je Meteorološki zavod u objavi na X-u.

U nedjelju je Meteorološki zavod proglasio toplinski val na osam lokacija u Engleskoj, uključujući u Velikom Londonu, Suffolku i Essexu. To znači da su temperature tri dana zaredom premašile 27 Celzijevih stupnjeva.

Samo sjeverozapadna Škotska i Sjeverna Irska pošteđene su velikih vrućina koje pogađaju i veći dio Europe.

"Temperature su vrlo brzo porasle za ovo doba godine, znatno iznad normalnih, koje bi primjerice u Londonu trebale biti oko 17 ili 18 stupnjeva", rekao je za AFP Greg Dewhurst, meteorolog britanskog Meteorološkog zavoda.

"Svjedoci smo sve više ekstrema ne samo u Velikoj Britaniji, već diljem svijeta, sve češće se obaraju rekordi", ističe stručnjak, smatrajući to "dobrim pokazateljem klimatskih promjena na djelu".

Francusku je pogodio najraniji toplinski val u više od stoljeća, s temperaturama i do 15 stupnjeva iznad prosjeka za ovo doba godine, dok je u departmanu Finistere prvi put od uspostave sustava upozorenja na toplinske valove 2004. proglašena žuta razina pripravnosti, priopćila je u ponedjeljak francuska meteorološka služba Meteo France.

Upozorenje je, kako piše dnevni list Figaro, prošireno na 18 departmana na zapadu Francuske i na područje Pariza, dok je osam departmana pod narančastim meteoalarmom zbog ekstremnih temperatura.

Cyril West, francuski meteorolog, rekao je da se radi o "najranijem toplinskom valu zabilježenom u više od stoljeća".

West je objasnio da je uzrok trenutnog toplinskog vala prodor toplog zraka iz Sahare preko Sredozemlja prema Europi, gdje ga zadržava snažna anticiklona nad zemljama Beneluksa i Sjevernim morem.