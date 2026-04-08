Slovenski Gorila napada pojas: 'Ovo mi je najveća motivacija, vatra koja gori u meni'

Samo nekoliko dana nas dijeli od velikog FNC 29 eventa u Ljubljani u legendarnoj Areni Stožice. Tjedan dana uoči eventa bili smo na media treningu gdje smo razgovarali s Jakobom Nedohom zvanim Gorila.

Slovenski poluteškaš pred svojom će publikom napasti pojas koji je već dugo u vlasništvu Mateja Batinića. Koliko bi značilo Jakobu da osvoji pojas upravo u Ljubljani?

"To je najbolja stvar koja će mi se dogoditi u karijeri i sve sam usmjerio u to. Čekaju me još zadnja dva dana priprema pa idemo na zabavni dio skidanja kila i jedva čekam meč", rekao nam je Nedoh.

FNC 29 na rasporedu je za subotu 11. travnja.

U Ljubljani će imati jednog navijača više jer mu je supruga truda. Jakob je govorio koliko bi mu značilo kad bi ga sin vidio s pojasom kad se rodi.

"To mi je u glavi već cijele pripreme. To je jedna velika vatra koja gori u meni i koja mi svaki dan daje snagu i znam da će u meču biti teških trenutaka i tada ću se sjetiti djeteta i izgurati sve do kraja", odlučan je Gorila.

Nedoh je bio prvak u PFL, ali ova titula značila bi puno više.

"Apsolutno, FNC je jači, tu se boriš i puno više ljudi te isprati, tamo si samo neka brojka, tu se osjećam najjače, to mi je top i svaka čast FNC-u, hvala im za ovu priliku i ja ću to iskoristiti", najavio je Nedoh.

Nedohov protivnik je prvak Batinić, neće mu biti lako, ali ima publiku na svojoj strani.

"Ne bojim se ničega, pripremao sam se za sve, jako dobro smo ga proučili. Batinića stvarno poštujem i bit će težak zadatak, ali pobjeda će onda biti još slađa. Puno mi znači što će doći podržati ljudi iz cijele Slovenije, ali nije niti Zagreb daleko i bit će i njegovih navijača i znam da će biti vatrena atmosfera", kazao je Nedoh, a cijeli razgovor pogledajte u videu.