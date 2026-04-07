Prvak nam je otkrio što mu je poručio Cro Cop i kad će pojas prijeći u trajno vlasništvo

Matej Batinić od rujna 2023. prvak je FNC-a u poluteškoj kategoriji kada je nakon iscrpljujućih pet rundi ugušio opasnog Gadzhimurada Khebdeeva u Puli. Nakon toga je titulu obranio protiv Andresa Ramosa u Zagrebu prošloga rujna, a sada ga čeka nova obrana naslova.

Izazivač u Ljubljani bit će mu domaći borac Jakob Gorila Nedoh. Iako u FNC karijeri ima jedan poraz i jednu pobjedu, ime je izgradio u PFL gdje je došao do naslova europskog prvaka, a sada želi postati prvak u FNC-u. Batinić je svjestan da mu neće biti lako, a o tome smo popričali u Ljubljani na media treningu tjedan dana prije eventa u Ljubljani.

"Nisam u Ljubljani na gostujućem terenu. FNC je naša, regionalna organizacija i gdje god je event ja se osjećam kao doma, tako sam i tu na domaćem terenu iako se borim protiv Slovenca", kaže nam Matej.

FNC 29 na rasporedu je za subotu 11. travnja. Tekstualni prijenos pratite na portalu Net.hr, dok prijenos uživo možete pratiti na platformi VOYO.

Smatra li da je Nedoh prerano dobio priliku da se bori za titulu?

"Njegove kvalitete i pedigre je svakako takav da zaslužuje, bio je i PFL-ov prvak. Spominjem stalno da nam je takav sada roster u FNC-u i da je jedna pobjeda dovoljna za borbu za titulu s tim da se ja moram boriti. Nije teško doći do toga. Ne kažem da ne zaslužuje, ali volio bih da ovaj pojas ima malo veću težinu", priča prvak Batinić.

Što mu je Mirko Cro Cop poručio uoči meča?

"Mirko mi je poručio da ne brinem i da ću ja to riješiti. Ipak, ja uvijek govorim da u kavezu nema favorita i da je to 50-50", oprezan je Matej.

Koliko još obrana dok pojas ne prijeđe u trajno vlasništvo?

"Još jedna i onda je u trajnom vlasništvu. Bilo bi fora da kao u UFC-u svaki put mijenjamo pojas i dodajemo neke dijamante za svaku obranu", zaključio je Matej Batinić, a cijeli razgovor pogledajte u videu.