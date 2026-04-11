Drabinca o trenutku koji je iznenadio sve: 'Nije infarkt, brate, nego iznenađenje...'

Aleksandr Drabinca pobijedio je Milana Kadleca na FNC 29 u Ljubljani sudačkom odlukom. Pobjeda mu je dodijeljena nakon što je prvo meč proglašen neodlučenim, ali naknadno je došlo do promjene odluke.

"Dečko je došao da pogine. Svaka mu čast. Do kraja je išao. Ja sam isto išao do kraja i to je to", rekao je na početku razgovora s reporterom Net.hr-a Dominikov Franculićem pa se osvrnuo dramu na kraju.

Dominik ga je pitao je li umalo dobio infarkt kada su proglasili da je meč zaršio neodlučeno na što je odgovorio:

"Pa nije brate infarkt, nego je brate iznenađenje. Kakav 'draw', brate? Dečko je otvoren skroz, na tri mjesta sam ga otvorio. Poslije meča mi je rekao da je moja pobjeda, da sam bio bolji. A oni proglasili 'draw'. Ali dobro, bila je neka greška jer su proglasili moju moju pobjedu i to je to."

