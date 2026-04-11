DRAMA NA FNC 29 /

Drabinca o trenutku koji je iznenadio sve: 'Nije infarkt, brate, nego iznenađenje...'

Suci su prvo proglasili jednu odluku, da bi je nakon toga promijenili u meču Drabince i Kadleca na FNC 29

11.4.2026.
20:59
Sportski.net
Aleksandr Drabinca pobijedio je Milana Kadleca na FNC 29 u Ljubljani sudačkom odlukom. Pobjeda mu je dodijeljena nakon što je prvo meč proglašen neodlučenim, ali naknadno je došlo do promjene odluke.

"Dečko je došao da pogine. Svaka mu čast. Do kraja je išao. Ja sam isto išao do kraja i to je to", rekao je na početku razgovora s reporterom Net.hr-a Dominikov Franculićem pa se osvrnuo dramu na kraju.

Dominik ga je pitao je li umalo dobio infarkt kada su proglasili da je meč zaršio neodlučeno na što je odgovorio:

"Pa nije brate infarkt, nego je brate iznenađenje. Kakav 'draw', brate? Dečko je otvoren skroz, na tri mjesta sam ga otvorio. Poslije meča mi je rekao da je moja pobjeda, da sam bio bolji. A oni proglasili 'draw'. Ali dobro, bila je neka greška jer  su proglasili moju moju pobjedu i to je to."

Cijeli razgovor pogledajte u videu.

Fnc 29
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
