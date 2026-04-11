Dinamo je stroj koji gazi sve pred sobom: Jedino je Bayern bolji

Nakon prvog dijela sezone u kojemu je bilo boljih i lošijih trenutaka, Marijo Kovačević je u drugoj polusezoni pretvorio Dinamo u stroj koji "gazi sve pred sobom". Od 16 utakmica u 2026. Dinamo je pobijedio u njih 13, a gol-razlika je nevjerojatnih 53-18.

Stroj koji gazi

S ta 53 zabijena pogotka dolazimo do podatka da je Dinamo treća najefikasnija momčad u Europi u 2026. godini. Ispred njih su jedino Bayern sa 63 i Barcelona sa 60 pogodaka. Na četvrtom mjestu nalazi se Real Madrid, a na petom Chelsea.

Ukupno gledajući, Dinamo je ove sezone postigao čak 112 pogodaka u 42 utakmice. Time dolazimo do prosjeka da momčad Marija Kovačevića zabija 2,66 pogodaka po utakmici. S tih 112 golova Dinamo je, pak, deveta momčad Europe ove sezone. Više su zabili Bayern (148), Barcelona (127), Arsenal (117), Crvena zvezda (115), te Sporting, PSG i Ferencváros sa 113.

Individualna kvaliteta

No, Dinamovci prednjače u još jednoj stvari. Osim što je Beljo jedan od najefikasnijih igrača Europe, Dinamo ima jedan od najopasnijih dvojaca i trojaca na svijetu.

Dion Drena Beljo i Monsef Bakrar su Dinamu donijeli 45 golova, čime su 9. dvojac svijeta ove sezone, ali kada maknemo igrače koji igraju u Laosu, Portoriku i ostalim slabijim ligama, dolazimo do toga da su ispred Dinamova dvojca jedino Harry Kane i Luiz Diaz (Bayern) sa 72.

Ako toj brojci nadodamo i Luku Stojkovića i njegovih 10 pogodaka, dolazimo do podatka da su jedine momčadi s boljom trojkom od Dinama Bayern (Kane, Diaz, Olise) s 88, Real Madrid (Mbappé, Vinicius, Valverde) sa 65, Sporting (Suarez, Gonçalves i Trinção) sa 60 i Barcelona (Yamal, Lewandowski i Raphinha) s 57.

Dodajemo još i činjenicu da je Dinamo odigrao mnogo manje utakmica nego neke od ovih momčadi, ali i to da se Dinamo raspucao tek u posljednjih nekoliko utakmica. Od uzvratne utakmice s Genkom do danas Dinamo je odigrao sedam utakmica, pritom pobijedivši u svih sedam uz gol-razliku 31-8.

