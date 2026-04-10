JAO, SAMO NE TO /

Na Maksimiru su strahovali od ovoga: Slavni klub želi Dominika Livakovića

Na Maksimiru su strahovali od ovoga: Slavni klub želi Dominika Livakovića
Foto: Igor Soban/PIXSELL

Livaković je do ljeta sigurno igrač Dinama, a nakon toga sve je na Fenerbahčeu

10.4.2026.
21:55
M.G.
Belgijski velikan Club Brugge zainteresiran je za Dominika Livakovića, prvog golmana hrvatske reprezentacije koji je od zime igrač Dinama na posudbi iz turskog Fenerbahčea.

Vijest je objavio belgijski Footnews koji navodi da Club Brugge u Livakoviću vidi savršenu zamjenu za iskusnog Simona Mignoleta (36), koji na kraju sezone napušta klub.

Interes Club Bruggea je loša vijest za Dinamo jer je Livaković do ljeta 2028. igrač Fenerbahčea, koji za otkup njegovog ugovora traži četiri milijuna eura.

Sada, kada su se pojavili drugi klubovi kojima nije problem platiti taj iznos, pozicija Fenera sve je jača i šanse da spuste cijenu postaju manje. 

