Na Maksimiru su strahovali od ovoga: Slavni klub želi Dominika Livakovića

Belgijski velikan Club Brugge zainteresiran je za Dominika Livakovića, prvog golmana hrvatske reprezentacije koji je od zime igrač Dinama na posudbi iz turskog Fenerbahčea.

Vijest je objavio belgijski Footnews koji navodi da Club Brugge u Livakoviću vidi savršenu zamjenu za iskusnog Simona Mignoleta (36), koji na kraju sezone napušta klub.

𝗗𝗼𝗺𝗶𝗻𝗶𝗸 𝗟𝗶𝘃𝗮𝗸𝗼𝘃𝗶𝗰 𝗲𝗻 𝗿𝗼𝘂𝘁𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗮 𝗕𝗲𝗹𝗴𝗶𝗾𝘂𝗲 👀🇧🇪



Le Club Brugge s’intéresse au gardien croate Dominik Livaković pour remplacer Simon Mignolet.



Interes Club Bruggea je loša vijest za Dinamo jer je Livaković do ljeta 2028. igrač Fenerbahčea, koji za otkup njegovog ugovora traži četiri milijuna eura.

Sada, kada su se pojavili drugi klubovi kojima nije problem platiti taj iznos, pozicija Fenera sve je jača i šanse da spuste cijenu postaju manje.

