Vatrogasci ugasili požar u bivšoj zagrebačkoj tvornici. Udruga objavila alarmatnu poruku

Na Facebook stranici Udruga Zelene i plave Sesvete objavljena je snimka požara koji je u ponedjeljak izbio u kompleksu bivše tvornice Sljeme u Sesvetama. Uzrok nije službeno poznat.

"Ovo više nije samo palež već ugrožavanje prometa, željezničkog, cestovnog i ugrožavanje zdravlja ljudi, posebno astmatičara", stoji u objavi.

Siniša Jembrih, zapovjednik JVP-a Zagreb potvrdio nam je da je gorio otpad na dvije odvojene lokacije. Nešto prije 19 sati požar je pogašen. Gorio je otpad (stari namještaj, auto gume i felge) na dva mjesta. Svako mjesto površine je oko 30 metara kvadratnih. Trenutačno se vrši raskapanje i dogašivanje.