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'OVO VIŠE NIJE SAMO PALEŽ' /

Vatrogasci ugasili požar u bivšoj zagrebačkoj tvornici. Udruga objavila alarmatnu poruku

Vatrogasci ugasili požar u bivšoj zagrebačkoj tvornici. Udruga objavila alarmatnu poruku
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Foto: Facebook/Udruga Zelene i plave Sesvete/Screenshot

Uzrok nije službeno poznat

15.6.2026.
18:50
Tajana Gvardiol
Facebook/Udruga Zelene i plave Sesvete/Screenshot
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Na Facebook stranici Udruga Zelene i plave Sesvete objavljena je snimka požara koji je u ponedjeljak izbio u kompleksu bivše tvornice Sljeme u Sesvetama. Uzrok nije službeno poznat. 

"Ovo više nije samo palež već ugrožavanje prometa, željezničkog, cestovnog i ugrožavanje zdravlja ljudi, posebno astmatičara", stoji u objavi.

Siniša Jembrih, zapovjednik JVP-a Zagreb potvrdio nam je da je gorio otpad na dvije odvojene lokacije. Nešto prije 19 sati požar je pogašen. Gorio je otpad (stari namještaj, auto gume i felge) na dva mjesta. Svako mjesto površine je oko 30 metara kvadratnih. Trenutačno se vrši raskapanje i dogašivanje.

PožarTvornicaSljemeSesveteZagreb
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