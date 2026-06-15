Presudila mu petarda: Izbornik dobio otkaz nakon prve utakmice na Svjetskom prvenstvu

Nogometni savez Tunisa službeno je obznanio da izbornik te reprezentacije više nije 54-godišnji francuski trener Sabri Lamouchi.

Smjena se dogodila pola dana nakon što je Tunis nastup na Svjetskom prvenstvu otvorio visokim porazom 1-5 protiv Švedske.

"Službeno je postignut dogovor o smjeni izbornika Sabrija Lamouchija", stoji u kratkoj izjavi čelnih ljudi tamošnjeg saveza.

Momčad će u ostatku Svjetskog prvenstva voditi Mondher Kebaier koji je izbornik ove reprezentacije bio od 2019. do 2022. godine.

Ispred Tunisa su u skupini F utakmice protiv Japana u subotu navečer te ogled protiv Nizozemske 25. lipnja.

Lamouchi je Tunis vodio od siječnja ove godine, a već je ranije bio pod pritiskom otkaza i to nakon što je njegova momčad poražena od Belgije s 0-5 u prijateljskom ogledu.

Ranije je Lamouchi bio izbornik Obale Bjelokosti, a još je, između ostalih, vodio Rennes, Nottingham Forest i Cardiff.