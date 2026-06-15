U Pacifiku se budi monstrum zvan 'Godzilla'! Ovo 'čudovište' bi moglo oboriti sve rekorde

Klimatsko čudovište trenutno se budi u Tihom oceanu, a neki prognostičari već ponovno koriste posebno zastrašujući nadimak - "Godzilla El Niño", piše australski news.au.com.

Taj je izraz prvi put postao popularan tijekom snažnog fenomena El Niño 2015./2016., jednog od najjačih zabilježenih u povijesti. Sada, dok temperature oceana ponovno rastu, a meteorološke agencije diljem svijeta sve su sigurnije da se razvija novi El Niño, taj se naziv ponovno pojavljuje u medijskim naslovima.

Meteorolozi diljem svijeta pomno prate stanje u tropskom dijelu Tihog oceana, a neka predviđanja upozoravaju da bi 2027. mogla postati najtoplija godina u povijesti mjerenja.

Klimatski ekonomist sa Sveučilišta Stanford, Marshall Burke, kaže da nekoliko klimatskih znanstvenika sada očekuje da će 2027. postati najtoplija godina ikad zabilježena zbog odgođenih učinaka El Niña koji se razvija. Slične procjene iznijeli su i Svjetska meteorološka organizacija (WMO) te britanski Met Office.

Australija na udaru

El Niño je prirodni klimatski obrazac koji obično donosi toplije i suše uvjete velikim dijelovima sjeverne i istočne Australije. Često je povezan sa smanjenom količinom oborina, povećanim rizikom od suše i većom opasnošću od šumskih požara.

Sustav koji se sada razvija dolazi nakon nekoliko godina neuobičajeno vlažnih uvjeta uzrokovanih nizom pojava La Niñe.

Klimatski znanstvenik Ben Noll nedavno je za novozelandsku publikaciju Stuff izjavio da bi se regije koje su navikle na dugotrajne oborine uskoro mogle suočiti sa suprotnim problemom. „Mjesta koja su se naviknula na obilne kiše, očekujemo da će postati suša”, rekao je.

„Dakle, umjesto da smo tijekom prošle godine ili posljednjih devet mjeseci vidjeli puno vode, ta će područja vjerojatno prijeći u razdoblje kada je vode premalo.” Australija bi mogla doživjeti sličnu promjenu kako se ovaj fenomen bude razvijao.

Australski meteorološki ured (Bureau of Meteorology) navodi da El Niño ne jamči sušu ili ekstremne vrućine posvuda, ali povećava vjerojatnost toplijih i suših uvjeta u velikom dijelu zemlje.

Vrijeme pojave ovog fenomena posebno je zanimljivo klimatskim znanstvenicima jer je svijet već sada neuobičajeno topao.

Najtoplije desetljeće u povijesti

Prema podacima Svjetske meteorološke organizacije, posljednje desetljeće bilo je najtoplije u povijesti globalnih mjerenja. Prošla godina bila je najtoplija ikad zabilježena, a prosječna globalna temperatura bila je oko 1,5 °C viša od predindustrijske razine.

Od početka nacionalnih mjerenja 1910. godine, prosječna temperatura u Australiji porasla je za oko 1,5 °C. Toplinski valovi postaju sve češći i intenzivniji, a uvjeti pogodni za izbijanje požara povećali su se u mnogim dijelovima zemlje.

Znanstvenici naglašavaju da El Niño nije uzrokovan klimatskim promjenama. Taj fenomen postoji tisućama godina i prirodno se izmjenjuje između faza El Niña, La Niñe i neutralnog stanja.

Međutim, kada se El Niño danas pojavi, dolazi u svijetu koji je već nekoliko stupnjeva topliji nego prije nekoliko desetljeća. To znači da se toplinski učinci povezani s El Niñom mogu dodatno pojačati zbog dugoročnog trenda globalnog zagrijavanja.

Praktično gledano, to je jedan od razloga zbog kojih neki istraživači vjeruju da bi budući događaji El Niña mogli imati ekstremnije posljedice nego slični događaji u prošlosti.

Hoće li ovaj fenomen u razvoju na kraju doista zaslužiti nadimak „Godzilla”, tek treba vidjeti.

Prognozni modeli još uvijek se razlikuju u procjenama koliko će snažan postati, a meteorološke agencije upozoravaju da se ne treba prerano usredotočiti na samo jedan mogući ishod.

Porast ekstremnih toplinskih događaja

Podaci pokazuju da su ekstremni toplinski događaji tijekom posljednjih 70 godina postupno postali češći u Australiji.

Sezone požara produljile su se u velikim dijelovima zemlje, a mora oko Australije zagrijavaju se brže nego prethodnih desetljeća.

Australska znanstvena organizacija CSIRO objašnjava da se australska klima mijenja na načine koji izravno pojačavaju učinke koji se obično povezuju s El Niñom. To bi moglo stvoriti svojevrsnu „savršenu oluju” povećanih rizika za zajednice.

Sezone požara postale su razorne za pojedina ruralna područja, a požari tijekom ljeta 2019./2020., poznati kao „Crno ljeto” (Black Summer), privukli su pozornost cijelog svijeta.

Zagrijavanje oceana također je pridonijelo češćim morskim toplinskim valovima i sve većem pritisku na ekosustave, uključujući i Veliki koraljni greben.

Drugim riječima, klimatski sustav u koji dolazi sljedeći El Niño više nije isti onaj koji su Australci poznavali u prethodnim generacijama.