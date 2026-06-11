Ovo je u zadnje četiri godine odnijelo više od 200.000 života! Stručnjaci: Europa je na udaru

Europa mora bolje zaštititi svoje građane od ekstremnih vrućina dok se klimatska kriza ubrzava, upozorila je u četvrtak Svjetska zdravstvena organizacija (WHO). Iz WHO-a dodali su da se kontinent zagrijava brže od bilo koje druge regije.

Regionalni direktor WHO-a za Europu Hans Kluge rekao je da je više od 200 000 ljudi diljem regije umrlo od uzroka povezanih s vrućinom u posljednje četiri godine. Opisao je vrućinu kao tihog ubojicu kojeg je moguće spriječiti ako Europa iskoristi mehanizme koje već ima.

Kluge je predstavio ažurirane smjernice o mjerama zaštite od vrućine na njemačkom danu akcije protiv vrućine u Berlinu, zajedno s njemačkim ministrom okoliša Carstenom Schneiderom i berlinskom senatoricom za zdravstvo Inom Czyborra, s naglaskom na zaštitu starijih i drugih ranjivih skupina.

Zaštita od vrućine kao društveno pitanje

Schneider je rekao da se klimatske promjene već osjećaju diljem svijeta te je zaštitu od vrućine okvirno opisao kao društveno pitanje, napomenuvši da se ljudi u gusto izgrađenim urbanim područjima i pregrijanom stanovanju često muče zaštititi od ekstremnih temperatura.

Rekao je da bi smanjenje emisija plinova i širenje zelenih gradskih površina poput stabala, parkova, rijeka, šuma i močvara moglo pomoći u ublažavanju posljedica vrućine.

Klimatski i zdravstveni stručnjaci upozoravaju da rastuće globalne temperature uzrokuju sve češće, intenzivnije i dulje toplinske valove, pri čemu su stariji ljudi i oni s postojećim zdravstvenim stanjima posebno izloženi riziku.

WHO tvrdi da ekstremna vrućina svake godine uzrokuje sve više slučajeva bolesti i preuranjenih smrtnih slučajeva, uz gospodarske gubitke koji iznose milijarde dolara.