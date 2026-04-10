FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
FNC 29 /

Talentirani Slovenac spreman za najteži izazov do sada: 'Živim u blizini dvorane, spreman sam'

Rok Krušič, sjajni slovenski borac u bantam kategoriji u nizu je od tri pobjede. Četvrtu će tražiti na spektakularnom FNC 29 eventu u njegovoj Ljubljani

Protivnik će mu biti Šveđanin poljskih korijena Bartosz Wójcikiewicz. Je li ovo najteži izazov za Roka do sada?

"Sigurno. Svaki meč koji dolazi je najbitniji i ovaj sam jednako tako shvatio, spreman sam maksimalno i dat ću sve od sebe za pobjedu. Skidanje kilograma bi mogao biti najteži zadatak, ali neće jer se pozitivno osjećam. Kad mi je teško, sjetim se zašto ovo radim i nije mi problem", kazao nam je Rok u tjednu prije fight weeka na otvorenom treningu u Ljubljani.

Spektakularni FNC 29 event gledajte u subotu od 19.00 na platformi Voyo

Rok nam je obećao i vrlo agresivni ulazak u ring, a cijeli razgovor pogledajte u videu.

VOYO logo
10.4.2026.
9:21
Dominik Franculić
Fnc 29Ljubljana
VOYO logo
VOYO logo
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još videa