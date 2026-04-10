Talentirani Slovenac spreman za najteži izazov do sada: 'Živim u blizini dvorane, spreman sam'

Rok Krušič, sjajni slovenski borac u bantam kategoriji u nizu je od tri pobjede. Četvrtu će tražiti na spektakularnom FNC 29 eventu u njegovoj Ljubljani.

Protivnik će mu biti Šveđanin poljskih korijena Bartosz Wójcikiewicz. Je li ovo najteži izazov za Roka do sada?

"Sigurno. Svaki meč koji dolazi je najbitniji i ovaj sam jednako tako shvatio, spreman sam maksimalno i dat ću sve od sebe za pobjedu. Skidanje kilograma bi mogao biti najteži zadatak, ali neće jer se pozitivno osjećam. Kad mi je teško, sjetim se zašto ovo radim i nije mi problem", kazao nam je Rok u tjednu prije fight weeka na otvorenom treningu u Ljubljani.

Rok nam je obećao i vrlo agresivni ulazak u ring.