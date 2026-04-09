Alarmantni podaci UNICEF-a: Pokrenut projekt koji želi prekinuti šutnju među mladima

Gotovo 12 posto mladih u Hrvatskoj ima psihičke probleme - podaci su to UNICEF-a.
Oni Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo govore da jedan od pet adolescenata u našoj zemlji razmišlja o samoozljeđivanju. Mnogi od njih pate u tišini, a da roditelji i obitelj ništa ne primjećuju.
Reci slobodno - projekt je koji to želi promijeniti i unaprijediti mentalno zdravlje mladih. Više pogledajte u prilogu.
U Hrvatskoj je dostupno nekoliko besplatnih telefonskih linija za psihološku pomoć i podršku mentalnom zdravlju, dostupnih bez uputnice. Hitna psihološka pomoć (KBC Zagreb) dostupna je 0-24 na 01 2376 470, dok Služba za mentalno zdravlje NZJZ "Dr. A. Štampar" nudi savjetovanje na 01 6414 030.