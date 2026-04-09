Sjećate se Danijele i Fani? Tužna priča dobila sretan kraj zbog susjeda: 'Ovo je uskrsnuće za nas!'

Život majke Danijele i njezine 18-godišnje kćeri Fani, djevojke s Downovim sindromom, u trenu se okrenuo naglavačke kada je snažno nevrijeme koje je poharalo Zagreb uništilo njihov automobil. Vozilo koje im nije predstavljalo luksuz, već nužnu potrebu za svakodnevne odlaske na edukacije i rehabilitacije, postalo je hrpa lima.

Bez financijske mogućnosti za kupnju novog, obitelj se našla u bezizlaznoj situaciji. "Ne razumijem zašto baš nama, usprkos svim problemima s kojima živimo. Kako i što dalje?", pitala se tada očajna majka. No, ondje gdje je sustav zakazao, uskočila je ljudska dobrota.

U tjedan dana od medijskog apela, dogodilo se pravo čudo. Bivši i sadašnji susjedi obitelji Rac Kolarić, dirnuti njihovom pričom, organizirali su se u tišini i prikupili sredstva za novi automobil. Glavni organizator akcije želio je ostati anoniman, no Danijela nije mogla ne spomenuti inicijatora, prijatelja Kristijana Franca, i zahvaliti svima koji su sudjelovali.

"Nemam riječi i ne mogu vam opisati tu zahvalnost", rekla je Danijela. "Emocije se još nisu stišale i ja ne mogu vjerovati da se sve ovo dogodilo."

Simbolika je bila tim veća što su ključeve novog automobila dobili na sam Uskrs. "To je neka simbolika, uskrsnuće za nas i početak nekog novog boljitka za Fani koja ne može bez auta", ispričala je Danijela, dodajući kako još nisu uspjele otići na prvu vožnju jer dizalo u zgradi nije radilo, a Fani se ne može spuštati stubama. Umjesto toga, automobil promatraju kroz prozor, sretne i zahvalne.

Kotači koji život znače

Novi automobil za Danijelu i Fani predstavlja povratak u normalan život. Budući da Fani zbog motoričkih poteškoća ne može koristiti javni gradski prijevoz, ovisile su o vlastitom vozilu za sve aktivnosti.

"Taj auto nam je čista nasušna potreba i bez njega jednostavno ne možemo živjeti", naglasila je majka. Sada su se vratili i planovi za budućnost.

"Nastavit ćemo ići u školu, ići ćemo na izlete. Skupljamo novce da odemo i na more, a možda odemo čak i do Makedonije", s osmijehom je podijelila Danijela. Automobil im ne olakšava samo put do škole, već im otvara vrata svijeta koji im je zbog uništenog vozila bio privremeno oduzet.

Osim borbe s posljedicama nevremena, Danijela, kao i mnogi roditelji djece s teškoćama, vodi i bitku s administracijom. Situacija oko inkluzivnog dodatka, nedavno je podigla mnogo prašine. Danijela je komentirala najavu ministra o ukidanju inkluzivne kartice, potez koji pozdravlja, ali mu pristupa s dozom opreza.

"Pozdravljam tu njegovu gestu, makar, ja sam skeptik dok ne vidim crno na bijelo i realizaciju istog", izjavila je, objašnjavajući da ju je loše iskustvo naučilo oprezu. Prema njezinim riječima, kartica je predstavljala "čistu segregaciju, stigmatizaciju i diskriminaciju" kako za nju kao roditelja, tako i za njezino dijete i sve osobe s invaliditetom.