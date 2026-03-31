Majka u strašnom nevremenu ostala bez auta kojim vozi kćer s Downovim sindromom: 'Bio mi je sve'

U manje od 24 sata stiglo je više od 850 prijava šteta od zagrebačkog nevremena. Među njima i ona gospođe Danijele Rac Kolarić i njezine 18-godišnje kćeri s Downovim sindromom, kojoj je u nevremenu oštećen auto. "Sve je smrskano, to je moj autić, za koji ću još dugo plakati, meni je bio sve. Meni je to bio potreba", rekla nam je.

"Gepek se ne otvara, cijela grana je pala debela, šajba, krov, gepek, sve je otišlo, ne znam kolika je šteta. Suprug je otišao u policiju, trebao je početi s policijskim zapisnikom", dodala je gospođa Danijela.

Sve trebaju prijaviti putem aplikacije do 12. travnja. "Oni građani koji se možda ne snalaze s digitalnim alatom mogu nazvati telefon i zaposlenici će fizički doći i ispuniti prijavu, ali isto tako oni mogu doći do nas radnim danom", rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Traje sanacija

Dok traje prijave šteta, traje i sanacija. Brojni građani ne mogu čekati proceduru i odštetu pa su se po pomoć uputili do Crvenog križa po folije i isušivače.

"Do sada od petka imali smo 189 građana, odnosno lokacija za koje smo izdali preko 19 tisuća folija i imali smo 34 upita za isušivače zbog prodiranja vode", kaže voditelj Odjela za djelovanje u kriznim situacijama Crvenog križa Zagreb Ante Mlinarić.

Isušivač je bio potreban i gospodinu Dariju. "Pomogao je dosta trebao mi je jer mi je kroz balkon voda probila u sobu i hodnik. Treba sve pofarbati pregletati, ne znam kolika je šteta", komentirao je Dario Posavec iz Zagreba.

Što se sve može prijavite?

Šteta se može prijaviti za automobile, poljoprivredne površine i obiteljske kuće. Kod kuća u obzir ulazi vanjska ovojnica, koja uključuje krov, dimnjak, fasadu, staklo i stolariju. Kod stanova u višestambenim zgradama prijava štete obuhvaća isključivo vanjsku stolariju i bravariju.

"Znači 70 posto štete za stambene objekte koje ne pokriva osiguranje, znači maksimalno 15 tisuća eura, dok je za osobna vozila postotak također do 70% štete, a najviše do 5.000 eura. Ako netko ima štetu i na vozilu i stambenom objektu potrebno je ispuniti dvije prijave. Nakon zaprimanja prijave mobilni timovi izlaze na teren kako bi utvrdili stanje i izradili zapisnik", rekao je Tomašević.

Prve isplate u rujnu

Gradonačelnik procjenjuje da bi prve isplate štete trebale biti u rujnu. "Što ću ja do rujna, tko će meni pravdati te sate za dijete. Ja nemam ušteđevinu za novi auto, nemam financija", kaže Danijela.

Zbog koordinacije i ravnoteže javni gradski prijevoz za nju nije opcija. Zbog toga je Fani od prošlog tjedna uglavnom doma. "Dijete će ostati doma, zakinuto, tako da ne razumijem baš nama usprkos svim problemima s kojima živimo, kako i što dalje", dodala je Danijela.

Život brojnih Zagrepčana su prošlog tjedna zakomplicirani. Nevrijeme je prošlo, problemi su ostali. Samo do 16 sati putem aplikacije štetu je prijavilo više od 850 građana.