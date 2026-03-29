Vatrogasci nastavljaju sanirati posljedice nevremena: U Zagreb stiže pomoć iz drugih gradova

Vatrogasci nastavljaju sa sanacijom posljedice jakog nevremena koje je pogodilo nekoliko hrvatskih županije. Intervencije se odnose uglavnom na uklanjanje srušenih stabala i grana s prometnica te sanacije oštećenih objekata.

Prema izvješću Državnog vatrogasnog operativnog centra 193, u razdoblju od 7 sati 28. ožujka do 7 sati 29. ožujka na području RH zabilježeno je 670 vatrogasnih intervencija na kojima su kumulativno sudjelovale 792 vatrogasne organizacije s ukupno 2975 vatrogasaca i 862 vatrogasna vozila. Ovi podaci uključuju tehničke intervencije vezane za nevrijeme i sve ostale intervencije u protekla 24 sata.

Broj zabilježenih intervencija u navedenom razdoblju vezanih uz nevrijeme po županijama je sljedeći: u Gradu Zagrebu zabilježene su 402 intervencije, pri čemu je angažirano 1958 vatrogasaca i 518 vozila, u Zagrebačkoj županiji 102 intervencije uz angažman 429 vatrogasaca i 145 vozila, u Varaždinskoj županiji 12 intervencija uz angažman 47 vatrogasaca i 13 vozila, u Koprivničko-križevačkoj županiji 31 intervencija uz angažman 95 vatrogasaca i 34 vozila, a u Karlovačkoj županiji 18 intervencija uz angažman 58 vatrogasaca i 22 vozila.

Vozila i vatrogasci kao ispomoć Gradu Zagrebu

Prema zapovijedi glavnog vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucakovića, na ispomoć u Grad Zagreb upućena su vozila za rad na visini s posadama iz JVP Varaždin, Čakovec, Daruvar, Koprivnica i Petrinja.

Vozila i posade su od 600 sati 29. ožujka raspoređene po vatrogasnim postajama JVP Grada Zagreba i to: JVP Varaždin u Vatrogasnu postaju Dubrava; JVP Čakovec u Vatrogasnu postaju Jankomir; JVP Daruvar u Vatrogasnu postaju Novi Zagreb; JVP Koprivnica u Vatrogasnu postaju Žitnjak i JVP Petrinja u Vatrogasnu postaju Centar.

"U koordinaciji sa zapovjednikom JVP Grada Zagreba, u Zagreb smo poslali 5 vozila za rad na visini s ljestvama od 32 metra te potrebnom opremom, čime ćemo ubrzati sanaciju objekata i oštećenih stabala. Odjeljenja će biti angažirana na 2 do 3 dana. Svim vatrogascima na terenu želim uspješnu provedbu zadaća i sretan povratak kućama", rekao je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.

HAK: Za sve skupine vozila otvorene A6, A7, cesta kroz Gorski kotar i Krčki most

Na autocesti A1 samo za osobna vozila otvorena je dionica između čvorova Sveti Rok i Posedarje. Obilazak je državnim cestama preko Karina, Obrovca i Gračaca.

Za sve skupine vozila otvorene su autoceste A6 Rijeka-Zagreb i A7 Rupa-Rijeka-Šmrika, te državna cesta kroz Gorski kotar kao i Krčki most, poručuju u nedjelju ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK).

Zbog jakog vjetra zabrane su na pojedinim cestama u priobalju.Kolnici su mokri i skliski mjestimice na istoku Hrvatske pa HAK vozače upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.