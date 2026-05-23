HOROR ISPOD TLA /

Šetao šumom, pa ostao u šoku: Misteriozno otkriće diglo njemačku policiju na noge

Šetao šumom, pa ostao u šoku: Misteriozno otkriće diglo njemačku policiju na noge
Foto: Screenshot 'Instagram'

Na teren su ubrzo stigle specijalne jedinice njemačkog Državnog ureda za kriminalistička istraživanja (LKA), a pregledom terena otkriveno je čak 59 neeksplodiranih granata iz Drugog svjetskog rata

23.5.2026.
17:58
Andrea Vlašić
Neočekivano otkriće dogodilo se u berlinskoj četvrti Pankow, gdje je tijekom šetnje šumom jedan građanin pronašao sumnjiv predmet koji je pokrenuo veliku policijsku akciju.

Na teren su ubrzo stigle specijalne jedinice njemačkog Državnog ureda za kriminalistička istraživanja (LKA), a pregledom terena otkriveno je čak 59 neeksplodiranih granata iz Drugog svjetskog rata. Riječ je o sovjetskim granatama kalibra 122 milimetra, ukupne težine oko 1,5 tone.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Granate su bile zakopane u šumskom tlu, a stručnjaci su ih morali uklanjati jednu po jednu kako bi sve bilo sigurno provedeno. Policija je poručila da građani ni u jednom trenutku nisu bili ugroženi.

Cijelu situaciju policija je na društvenim mrežama popratila i kratkom šalom. "Ispostavilo se da u Pankowovoj šumi ima nešto više od samog drva...", napisali su.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
