[KVIZ] Ova pitanja o granicama Hrvatske nisu lagana kao što izgledaju: Znaš li sve?

Svi znaju za Dunav, Dinaru ili Pelješki most, no granice Hrvatske jedne su od najdužih i najkompleksnijih u Europi. Našom zemljom vijugaju rijeke koje je dijele i spajaju sa susjedima, planine koje čine prirodne bedeme te obala isprepletena s pomorskim putevima. Od panonskih ravnica do krševitog juga, hrvatske granice pričaju priču o burnoj povijesti, geografskoj raznolikosti i suživotu s pet susjednih država.