Kamera snimila očajnog Suáreza na utakmici njegovog Urugvaja

Urugvaj i Zelenortska Republika odigrali su noćas u Miamiju po našem vremenu 2-2, u uzbudljivom dvoboju drugog kola skupine H Svjetskog prvenstva, u utakmici punoj preokreta i drame u završnici.

Zelenortska Republika povela je u 21. minuti fantastičnim pogotkom Kevina Leninija iz slobodnog udarca. Urugvaj je potom u završnici prvog poluvremena preokrenuo rezultat golovima Maximiliana Araúja i Agustína Canobbija, no Zelenortska Republika nije se predavala. Do izjednačenja je stigla preko Helija Varele.

Suárez pratio utakmicu Urugvaja

Dvoboj je s tribina pratio i slavni Luis Suárez (39), kojeg izbornik Marcelo Bielsa nije uvrstio na popis za Svjetsko prvenstvo. Napadač Intera iz Miamija oprostio se od reprezentacije u rujnu 2024., no nedavnom izjavom da “nikada ne bi rekao ne” pozivu svoje zemlje otvorio je mogućnost povratka.

Bielsa je, ipak, odlučio krenuti dalje bez njega. Suárez je tijekom utakmice djelovao vidno nervozno, a brojni navijači smatraju da bi, s obzirom na probleme Urugvaja u igri, njegovo mjesto i dalje moglo biti na terenu. U 33. minuti, kamera ga je snimila kako se u VIP loži hvata za glavu od nervoze.

Propao Suárezov 'posljednji ples'

Bielsina odluka značila je kraj Suárezove nade da će još jednom zaigrati na najvećoj nogometnoj pozornici. Nakon nastupa na Svjetskim prvenstvima 2010., 2014., 2018. i 2022., iskusni napadač neće sudjelovati na svom petom Mundijalu.

Njegovo izostavljanje izazvalo je brojne kritike na račun Bielse. Suárez je ranije optužio argentinskog stručnjaka da je narušio atmosferu u svlačionici urugvajske reprezentacije. Iako se kasnije ispričao, čini se da je odnos između njih dvojice ozbiljno narušen.

Suárez ostaje najbolji strijelac u povijesti Urugvaja sa 69 pogodaka u 143 nastupa. Taj bi rekord mogao ostati nedostižan još desetljećima. Posebno se pamti njegova važna uloga u velikom pohodu Urugvaja do polufinala Svjetskog prvenstva 2010. u Južnoj Africi.

Što se tiče Urugvaja na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Sjevernoj Americi, nakon dvije odigrane utakmice ima samo dva osvojena boda. Luis Suárez jako bi im dobro došao na ovom turniru.