Pogledajte ludnicu na Maksimiru! Zagreb eruptirao nakon osvajanja duple krune

Završena je sezona HNL-a, a Dinamo ju je zaključio remijem bez pogodaka protiv Lokomotive na rasprodanom Maksimiru. Iako utakmica nije imala rezultatski značaj, atmosfera je bila u znaku velikog slavlja novih prvaka Hrvatske.

Na stadionu se okupilo 24.735 gledatelja, što je rekordna posjećenost Maksimira ove sezone. Dinamo je prvenstvo završio uvjerljivo na prvom mjestu, s 18 bodova više od Hajduka, dok je Lokomotiva sezonu zaključila na petoj poziciji.

U prvom dijelu konkretnija je bila Lokomotiva, ali je Dominik Livaković s nekoliko sjajnih obrana sačuvao mrežu Dinama. Najbliže pogotku domaći su bili u 71. minuti kada je povratnik Raúl Torrente pogodio vratnicu nakon kornera.

Posebne ovacije navijača dobili su Antolić i Leovac, koji su posljednjim minutama na travnjaku simbolično zaključili svoje igračke karijere.

Nakon utakmice uslijedila je dodjela medalja i pehara, a slavlje se nastavilo uz koncert i veliku feštu navijača oko stadiona do dugo u noć.

U ostalim susretima posljednjeg kola Varaždin je pobjedom 2:0 protiv Istre zadržao treće mjesto i izborio kvalifikacije za Konferencijsku ligu, dok je Rijeka istim rezultatom svladala Goricu. Hajduk će igrati kvalifikacije za Europsku ligu.