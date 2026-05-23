Kava, sunce i top kombinacije: Varaždinke opet rasturile špicu! Jedan detalj posebno je dominirao

Sunčano i vrlo toplo subotnje prijepodne ponovno je izmamilo brojne Varaždinke i Varaždince u centar grada. Tradicionalna subotnja rutina ni ovog vikenda nije izostala - šetnja korzom, odlazak na plac i nezaobilazna kavica na terasama gradskih kafića bili su glavni dio atmosfere u srcu Varaždina.

Centrom grada dominirale su lagane proljetno-ljetne kombinacije, od elegantnih košulja i lepršavih bluza do traperica širokih krojeva i nezaobilaznih sunčanih naočala. Mnoge Varaždinke pokazale su kako i jednostavne modne kombinacije mogu izgledati vrlo efektno, a posebno su se isticale svijetle boje, prugasti uzorci i casual outfiti prilagođeni visokim temperaturama.

Dok su jedni uživali u ispijanju kave i razgovoru na suncu, drugi su iskoristili jutro za laganu šetnju i obavljanje subotnjih obaveza, pa je gradski centar vrvio životom i dobrom atmosferom.

