Pogledajte megagaleriju maturantskog ludila diljem Hrvatske: Ovo će se dugo pamtiti!

Jučer je za više od 30 tisuća maturanata diljem Hrvatske s uzbuđenjem iščekivalo zadnje školsko zvono, nakon čega je krenulo pravo ludilo. Gradovi su i ove godine pripremili bogat program prepun glazbe, povorki, DJ-eva i zajedničkog slavlja na ulicama i trgovima. Vrijeme ih je poslužilo pa su se proslave u većini krajeva odvijale uz sunce i ugodne temperature.

U Zagrebu je središnje mjesto okupljanja bio Bundek, gdje su maturante zabavljali brojni DJ-evi i glazbenici, a glavna zvijezda programa bila je Miach. Velika povorka krenula je s Trga bana Jelačića prema Bundeku uz pratnju policije, hitne pomoći i vatrogasaca, dok je dio grada zbog prolaska maturanata bio zatvoren za promet.

U Varaždinu je slavlje trajalo čak tri dana. Nakon mimohoda i sportskih aktivnosti, jučer je više od 600 maturanata na Kapucinskom trgu otplesalo tradicionalnu quadrillu, a zabava se nastavila uz DJ program i karaoke.

Maturanti u Splitu okupili su se na Rivi odakle je krenula vesela povorka prema Zvončacu, gdje je organiziran glazbeni program uz hranu i piće. Sunčano vrijeme i temperature oko 25 stupnjeva dodatno su podigli atmosferu.

U Zadru je dan obilježen odvažnim skokovima u more i feštanjem uz rivu i morske orgulje.

U Koprivnici proslava je počela još večer ranije druženjem u klubovima, dok se glavni program održao pod velikim šatorom na sajmištu i trajao do kasno u noć.

Virovitica je osim glazbenog programa i DJ-a organizirala i izbor najkreativnijih maturalnih majica, a maturanti su ujutro zaplesali i quadrillu ispred Gimnazije Petra Preradovića. Posebnu pažnju privukli su duhoviti natpisi na majicama kojima su se maturanti oprostili od školskih dana.

Norijada u Dubrovniku započela je na Pločama pod pojačanim nadzorom zaštitara i policije, a nastavila se koncertom na plaži u Uvali Lapad.

U Bjelovaru maturanti su još od jutra prošetali gradskim ulicama u povorci nakon čega je slavlje nastavljeno uz DJ program iza sportske dvorane.

Požega je svoje maturante okupila u Zvečevačkom parku gdje je za atmosferu bio zadužen DJ Stole, dok su riječki maturanti slavili na Kontu uz dnevni party i glazbu DJ-a Franka.

U Puli je zbog radova promijenjena lokacija proslave pa su maturanti slavili na parkiralištu stadiona Aldo Drosina uz DJ-a Nina i harmonikaša Ivana Licula.

Jedna od najvećih tradicija održala se i u Osijeku, gdje su maturanti u podne zaplesali quadrillu u središtu grada, nakon čega se slavlje preselilo na lijevu obalu Drave uz glazbeni program i DJ-eve. Zbog događaja dio centra bio je zatvoren za promet, a tramvajski promet privremeno obustavljen.

Slični oproštaji od školskih klupa održani su i u drugim gradovima Osječko-baranjske županije, uključujući Beli Manastir, Valpovo, Donji Miholjac, Našice i Đakovo.

