Veliki prosvjed trese Srbiju! Pogledajte dramatične scene iz Beograda, rijeke prosvjednika su ga blokirale

Središte Beograda u subotu je postalo mjesto masovnog okupljanja građana koji su se odazvali velikom prosvjedu što su ga organizirali studenti u blokadi fakulteta Sveučilišta u Beogradu. Trg Slavija bio je ispunjen prosvjednicima, dok su se okolnim ulicama i dalje slijevale kolone ljudi koje su tijekom cijelog dana pristizale iz raznih dijelova Srbije.

Glavni dio okupljanja službeno je započeo u 18 sati, no građani su se u prijestolnicu počeli okupljati znatno ranije. Već satima prije početka prosvjeda veće gradske prometnice bile su prepune ljudi koji su se kretali prema Slaviji, gdje je organizirano središnje događanje.

Dan je obilježila i kontroverza oko željezničkog prometa. Naime, tvrtka „Srbija voz“ rano ujutro obustavila je promet svih vlakova u zemlji, a kasnije je kao razlog navedena anonimna dojava o mogućoj eksplozivnoj napravi. Taj potez izazvao je burne reakcije među studentima i predstavnicima oporbe, koji smatraju da je riječ o pokušaju otežavanja dolaska građana na prosvjed. Dio pravnih stručnjaka već je najavio mogućnost podnošenja kaznenih prijava protiv odgovornih osoba u željezničkom sustavu.

Unatoč prekidu željezničkog prometa, velik broj građana ipak je uspio stići u Beograd. Prema pisanju nove rs organizirane kolone automobila i autobusa iz više dijelova zemlje tijekom dana pristizale su u glavni grad.

Prije okupljanja na Slaviji, građani su se organizirano okupljali na nekoliko lokacija, uključujući Trg Republike, područje Autokomande i Zemun. U poslijepodnevnim satima krenule su prosvjedne šetnje prema središnjoj lokaciji, a velik broj sudionika pridružio se masovnom maršu ulicama grada.

Potporu studentima pružile su i brojne poznate osobe iz javnog života. Među njima je bio i poznati glumac Dragan Gagi Jovanović, koji je iz Zemuna pješice stigao do centra grada, kao i Anja Crevar. Podršku su javno iskazali i drugi sportaši te bivši nogometaši, poručivši da je važno zalagati se za budućnost mlađih generacija.

Napeto je tijekom dana bilo i ispred prostora povezanog s projektom EXPO 2027, gdje su prosvjednici postavljali poruke podrške studentima. Organizatori iz redova studenata do početka programa nisu željeli otkrivati tko će govoriti okupljenima, no najavljeno je da će se okupljenima obratiti više govornika iz akademske zajednice, studentskih redova i javnog života.