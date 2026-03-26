POTPUNI KAOS

Kao da je apokalipsa... Ovo su prizori iz Zagreba, stabla razbila automobile, izdan crveni alarm

Kao da je apokalipsa... Ovo su prizori iz Zagreba, stabla razbila automobile, izdan crveni alarm
Foto: Emica Elvedji/Josip Mikacic/PIXSELL
Snažno nevrijeme koje je zahvatilo veći dio Hrvatske ostavilo je za sobom veliku materijalnu štetu i brojne probleme u prometu. Jak vjetar rušio je stabla, lomio grane i nosio ih na prometnice, pri čemu su na pojedinim mjestima oštećeni i automobili.

Na više lokacija došlo je do zastoja jer je drveće potpuno blokiralo ceste, a vozači su se našli u otežanim i opasnim uvjetima. Posebno su pogođena područja gdje je vjetar bio najjači, a posljedice nevremena vidljive su na svakom koraku.

Hitne službe od jutra su na terenu i uklanjaju srušena stabla te raščišćavaju prometnice kako bi se stanje što prije normaliziralo.

26.3.2026.
18:12
Andrea Vlašić
Emica Elvedji/Josip Mikacic/PIXSELL
NevrijemePrometDrvećaMaterijalna Steta
