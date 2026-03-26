Kao da je apokalipsa... Ovo su prizori iz Zagreba, stabla razbila automobile, izdan crveni alarm

Snažno nevrijeme koje je zahvatilo veći dio Hrvatske ostavilo je za sobom veliku materijalnu štetu i brojne probleme u prometu. Jak vjetar rušio je stabla, lomio grane i nosio ih na prometnice, pri čemu su na pojedinim mjestima oštećeni i automobili.

Na više lokacija došlo je do zastoja jer je drveće potpuno blokiralo ceste, a vozači su se našli u otežanim i opasnim uvjetima. Posebno su pogođena područja gdje je vjetar bio najjači, a posljedice nevremena vidljive su na svakom koraku.

Hitne službe od jutra su na terenu i uklanjaju srušena stabla te raščišćavaju prometnice kako bi se stanje što prije normaliziralo.

